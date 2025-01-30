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Бизнес ,  
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В суде Лондона завершили многолетний спор о разделе московских рынков

Судебные тяжбы длились около семи лет, поводом стал раздел совместного бизнеса, включавшего Усачевский, Северный и Каширский рынки. Суд признал правоту ответчика
Михаил Горяинов
Михаил Горяинов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Высокий суд Англии и Уэльса поддержал позицию российского бизнесмена, основателя и владельца Gremm Group Михаила Горяинова в его многолетнем споре с совладельцем сети «Верный», сооснователем сети магазинов «Пятерочка» и бывшим совладельцем X5 Group Андреем Рогачевым. Это следует из постановления суда (есть у РБК).

Разбирательство касалось раздела совместного бизнеса. Горяинов и Рогачев в 2014 году основали компанию M1 Management для управления шестью московскими объектами: Усачевским, Коптевским, Каширским и Северным рынками, ТЦ «Волгоградский» и еще одним объектом, закрывшимся в 2015-м. Предприниматели условились поровну делить собственность, расходы и доходы. В 2015 году Горяинов потребовал от Рогачева прекратить совместное предприятие, началось обсуждение раздела бизнеса. В октябре они договорились, что Горяинов получит ТЦ «Волгоградский» и Усачевский рынок, а Рогачев — Северный, Каширский и Коптевский рынки.

Судебные тяжбы в Лондоне начал Рогачев в 2018 году. Он заявил, что вложил в совместное предприятие больше Горяинова, и потребовал от бывшего бизнес-партнера $28 млн, но Горяинов в ответ запросил $16 млн. Суд постановил, что Горяинов инвестировал больше Рогачева на $12,7 млн, и предписал ему вернуть деньги, а также оплатить все судебные расходы ответчика и перечислить £4 млн в качестве промежуточного платежа в счет издержек.

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Бизнес
Фото:Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Первыми на решение суда обратили внимание телеграм-канал Dispute Resolution Club и «Ведомости».

«Поведение истца как на протяжении всего рассмотрения дела, так и в связи с последующими вопросами было предметом обширной судебной критики. В свете такого поведения судья предпринял необычный шаг, присудив нашему клиенту компенсацию всех его издержек на основе возмещения убытков», — сообщила лондонская юридическая компания Candey, представлявшая ответчика.

Взыскание судебных расходов с проигравшей стороны — общее правило в британском законодательстве, однако на практике так происходит нечасто, рассказал «Ведомостям» партнер юридической компании «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев. С его слов, обычно взыскивают до 70% от фактически понесенных трат.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Михаил Горяинов Андрей Рогачев Великобритания Коптевский рынок Каширский
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