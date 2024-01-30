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В России запустят производство нового отечественного автобренда XCITE

Бывший завод Nissan запустит производство нового бренда автомобилей XCITE
Бывший завод Nissan в Петербурге запустит производство новых внедорожников XCITE. Старт продаж запланировали на весну 2024 года
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге бывший завод Nissan объявил о запуске собственного автомобильного бренда XCITE. Об этом РБК сообщили в пресс-службе автозавода.

На предприятии сообщили, что согласно среднесрочному плану развития, завод запустит производство ряда моделей «в тесном сотрудничестве с международными партнерами».

«Название бренда XCITE образовано от англ. to excite, что означает «волновать», «будоражить». Он призван вдохновлять своих владельцев наслаждаться жизнью в кругу семьи и друзей. Слоган «Выигрывай в самом важном» подчеркивает и усиливает этот посыл», — утверждают представители завода.

К настоящему времени выпущена первая партия из нескольких тысяч автомобилей XCITE. В пресс-службе автопроизводителя отметили, что занимаются накоплением складского запаса транспортных средств в преддверии старта продаж весной 2024 года, а также формируют команду нового бренда и ведут переговоры с дилерскими сетями.

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Lada X-Cross 5
Эмблема автомобильного бренда XCITE выполнена в виде латинской буквы «Икс», размещенной в овале. По данным автопроизводителя, букву заимствовали из английского выражения «x-over», который отражает «внедорожный характер» модельного ряда машин. Цветовая гамма бренда включает в себя желтый и зеленый цвета. 11 января АвтоВАЗ зарегистрировал новое лого автобренда.

Завод японского производителя Nissan в Санкт-Петербурге был открыт в 2009 году. Он выпускал модели Qashqai, Terrano, X-Trail. Ежегодная мощность завода составляла 100 тыс. машин.

После начала военной операции на Украине предприятие приостановило работу из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек. В ноябре 2022 года его активы перешли к ФГУП «НАМИ», подведомственному Минпромторгу России, а в феврале 2023-го 99% акций купил АвтоВАЗ за €1.

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Прошлым летом АвтоВАЗ сообщил о перезапуске петербургского завода в сотрудничестве с китайским партнером, информация о котором не разглашается. По словам президента российской компании-автопроизводителя Максима Соколова, объем инвестиций в это предприятие составил от 3 млн до 5 млн руб. 17 июня с конвейера этого завода выпустили первую машину Lada X-Cross 5. Машина представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера FAW Bestune T77.

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Россия Санкт-Петербург Nissan
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