РЖД приостановят грузовое сообщение с Китаем

РЖД решили приостановить грузосообщение с Китаем, уведомил в четверг перевозчик своих партнеров. Но спустя некоторое время время отменили свое решение

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

РЖД уведомили грузоотправителей о прекращении грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в приказе № 89 Центра фирменного транспортного обслуживания госмонополии (есть у РБК). Его подлинность подтвердили два источника среди грузоотправителей.

Однако через несколько минут приказом № 90 РЖД отменил приостановку грузового сообщения. Документ об отмене есть в распоряжении РБК.

РБК отправил запрос в РЖД.

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