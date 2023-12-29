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Бизнес ,  
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«СПБ Биржа» приостановила торги

Торги ценными бумагами на «СПБ Бирже» приостановлены в связи с техническим сбоем, сообщается на сайте.

«ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются», —говорится в сообщении биржи.

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СПБ Биржа торги

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