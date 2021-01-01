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Шувалов сменит Вексельберга во главе совета директоров «Сколково»

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавит совет директоров фонда «Сколково». Он приходит на место миллиардера Виктора Вексельберга

Глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавит совет директоров фонда «Сколково», сообщили два источника РБК, близких к фонду. Сейчас пост председателя совета директоров фонда занимает Виктор Вексельберг.

РБК направил запросы в ВЭБ.РФ и представителю Вексельберга.

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг в марте 2010 года по решению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента, был назначен руководителем проекта по созданию в Сколково инновационного центра. В июне того же года он стал президентом фонда «Сколково», а в апреле 2019-го — назначен председателем совета директоров фонда. Пост председателя фонда при этом занимает Аркадий Дворкович.

Авторы
Петр Канаев, Кирилл Сироткин
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