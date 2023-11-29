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Война санкций ,  
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Юристы Худайнатова назвали его владельцем арестованной в США яхты

Юристы Эдуарда Худайнатова назвали его владельцем арестованной в США яхты Amadea
Сюжет
Война санкций
Адвокаты Эдуарда Худайнатова назвали его владельцем яхты Amadea, находящейся под арестом в Калифорнии. Власти США утверждают, что ее владелец — сенатор Сулейман Керимов. Его представитель это отрицает
Яхта Amadea
Яхта Amadea (Фото: Peter Seyfferth / FinePhotoArt.org / Global Look Press)

Адвокаты бизнесмена и бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова заявил о его праве на яхту оценочной стоимостью $300 млн, конфискованную в США в связи с санкциями против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на показания адвокатов бизнесмена в протоколах судебного заседания.

«Мистер Худайнатов всегда был конечным бенефициарным владельцем <...>, и [он] не попадает под санкции правительства Соединенных Штатов», — заявили адвокаты в суде Манхэттена. Он подчеркнули, что яхта не подлежит конфискации, поскольку не стала результатом какой-либо нелегальной деятельности.

РБК направил запрос в Независимую нефтегазовую компанию.

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106-метровая яхта Amadea стоит в порту Сан-Диего, Южная Калифорния, пока выясняется личность ее собственника. До тех пор на ней поднят американский флаг. Портал Superyacht Fan оценил стоимость яхты в $325 млн. Судно ходит под флагом Каймановых Островов.

Яхту арестовали в прошлом мае на Фиджи.

Американский Минфин считает владельцем яхты российского сенатора Сулеймана Керимова (состояние $10,5 млрд по оценке Forbes), попавшего под санкции. По мнению прокуратуры США, Керимов приобрел яхту в 2021 году, а затем перевел средства на ее содержание через американские финансовые учреждения, что расценили как нарушение ограничений. Reuters пишет, что, если суд откажется удовлетворить просьбу властей США о конфискации яхты, ее, скорее всего, продадут на аукционе, а деньги передадут Украине.

Помощник Керимова Алексей Красовский рассказывал РБК, что «депутаты и сенаторы давно уже подают декларации о принадлежащем им имуществе». «Все имущество Сулеймана Абусаидовича также указано в декларации», — отметил он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Ольга Ваганова
Эдуард Худайнатов Роснефть США яхта Сулейман Керимов
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