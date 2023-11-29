Юристы Худайнатова назвали его владельцем арестованной в США яхты
Адвокаты бизнесмена и бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова заявил о его праве на яхту оценочной стоимостью $300 млн, конфискованную в США в связи с санкциями против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на показания адвокатов бизнесмена в протоколах судебного заседания.
«Мистер Худайнатов всегда был конечным бенефициарным владельцем <...>, и [он] не попадает под санкции правительства Соединенных Штатов», — заявили адвокаты в суде Манхэттена. Он подчеркнули, что яхта не подлежит конфискации, поскольку не стала результатом какой-либо нелегальной деятельности.
РБК направил запрос в Независимую нефтегазовую компанию.
106-метровая яхта Amadea стоит в порту Сан-Диего, Южная Калифорния, пока выясняется личность ее собственника. До тех пор на ней поднят американский флаг. Портал Superyacht Fan оценил стоимость яхты в $325 млн. Судно ходит под флагом Каймановых Островов.
Яхту арестовали в прошлом мае на Фиджи.
Американский Минфин считает владельцем яхты российского сенатора Сулеймана Керимова (состояние $10,5 млрд по оценке Forbes), попавшего под санкции. По мнению прокуратуры США, Керимов приобрел яхту в 2021 году, а затем перевел средства на ее содержание через американские финансовые учреждения, что расценили как нарушение ограничений. Reuters пишет, что, если суд откажется удовлетворить просьбу властей США о конфискации яхты, ее, скорее всего, продадут на аукционе, а деньги передадут Украине.
Помощник Керимова Алексей Красовский рассказывал РБК, что «депутаты и сенаторы давно уже подают декларации о принадлежащем им имуществе». «Все имущество Сулеймана Абусаидовича также указано в декларации», — отметил он.