Кредитор потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

МТС-банк подал иск в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры о признании банкротом крупнейшего актива перевозчика — «Ютэйр — Вертолетные услуги»

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Один из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair (ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»), МТС-банк подал иск в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры о признании банкротом принадлежащей перевозчику компании «Ютэйр — Вертолетные услуги» (ЮтВУ). Как следует из картотеки дела на сайте суда, сумма исковых требований кредитора составляет более 16,135 млн руб., текст искового заявления не опубликован. МТС-банк отказался от комментариев РБК.

100% акций ЮтВУ заложено по двум синдицированным кредитам 11 банков на 39,1 млрд руб. В 2018 году Utair увеличила выручку по МСФО на 10%, до 82,7 млрд руб., однако получила 22 млрд руб. чистого убытка. В 2017 году выручка группы составляла 75,8 млрд руб., а чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

В августе стоимость чистых активов вертолетной компании достигла отрицательного значения в 1 млрд 825,6 млн руб., в ноябре этот показатель составил минус 1,7 млрд руб. В апреле стоимость чистых активов ЮтВУ достигала отрицательного значения в 1 млрд 70,3 млн руб., из-за чего к концу лета компания потеряла в цене 755,3 млн руб.

В июне «Ведомости» со ссылкой на трех банкиров писали, что кредиторы предложили авиакомпании Utair, акционерами которой являются ХМАО и Тюменская область, подумать о продаже крупнейшего актива перевозчика — предприятия «Ютэйр — Вертолетные услуги». По данным источников газеты, ЮтВУ может стоить от 10 млрд до 30 млрд руб., верхняя оценка в 20 млрд руб. при этом представляется более реалистичной, уточнял один из собеседников издания.

В октябре МТС-банк объявил о намерении обанкротить компанию «Ютэйр — Вертолетные услуги». Сумма требований кредитной организации к активу тогда не указывалась. До этого, в конце сентября, МТС-банк заявил о намерении инициировать процедуру банкротства самой Utair. Как уточнял РБК источник, близкий к авиакомпании, намерение о подаче иска банка связано с невыплатой процентов по кредиту. Банк «Русь» также планировал подать иск в связи с невыплатой процентов.