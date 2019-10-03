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«Магнит» сократит число собственных торговых марок
«Магнит» откажется от большинства собственных торговых марок, а с оставшимися будет работать в том числе в премиальном сегменте. Это, по замыслу ретейлера, должно увеличить долю собственных брендов в выручке до 20%
Магнит MGNT ₽3 459 -1,28% Купить
X5 Retail Group FIVE ₽2 216 -2,01% Купить
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании. Сеть провела ревизию 69 брендов (3,6 тыс. товарных позиций на конец 2018 года), под которыми самостоятельно и с помощью партнеров выпускались товары. Большинство из них, как признают в компании, пользовались слабым спросом. С 2020 года новый портфель будет включать только 26 СТМ и составит более 1 тыс. позиций в продовольственных и непродовольственных категориях.

Собственные марки будут представлены в трех сегментах: эконом, средний и премиум. Прежде ретейлер никогда не работал с СТМ в высоком ценовом сегменте. Дорогие товары под СТМ первоначально будут включать орехи, консервы, снеки и сыры, уточняют в компании. Кроме того, будет запущена линейка товаров для поддержания здорового образа жизни.

«Мы переосмыслили всю линейку СТМ и привели ее в соответствие с ожиданиями покупателей и реалиями рынка», — передал через представителя президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг. По его словам, доля собственных брендов в выручке должна в результате достичь 20%. По итогам 2018 года этот показатель составлял лишь 8%.

У главного конкурента «Магнита» Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») доля СТМ в обороте по итогам 2018 года составила порядка 12%. Лидирует по этому показателю «Пятерочка» с долей 13%, в «Перекрестке» это 6%, в «Карусели» — 4%. К 2021 году эти показатели должны вырасти в «Пятерочке» до 22%, в «Перекрестке» — до 14%, сообщил представитель Х5 Retail Group. В премиальном сегменте крупнейший отечественный ретейлер, как и «Магнит», пока не работает.

«Лента», как сообщили в ее пресс-службе, развивает собственные торговые марки во всех ценовых сегментах. Сегодня ее портфель СТМ насчитывает 13 брендов продовольственных и непродовольственных товаров (более 6 тыс. наименований). Их доля продаж в выручке в 2018 году составила порядка 13%.

О том, на какие собственные торговые марки «Магнит» делает ставку, как для их выпуска будут задействованы принадлежащие ретейлеру предприятия и какая обновленным брендам необходима маркетинговая поддержка, — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
Теги: «Магнит», Ретейлеры, бренды, стратегия
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