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«Аэрофлот» рассказал о развитии региональных перевозок в обход Москвы
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«Аэрофлот» рассказал о развитии региональных перевозок в обход Москвы
Бизнес, 14:40
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«Аэрофлот» рассказал о развитии региональных перевозок в обход Москвы
В качестве новых региональных хабов авиакомпания рассматривает Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. Кроме того, она планирует развивать аэропорты во Владивостоке и Хабаровске, сообщил Путину глава «Аэрофлота» Савельев
Владимир Путин и Виталий Савельев  (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Аэропорты Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска могут стать новыми региональными хабами «Аэрофлота». Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. Стенограмма их переговоров опубликована на сайте Кремля.

Глава «Аэрофлота» отметил, что компания хочет постепенно «перемещаться» из Москвы, поскольку в какой-то момент просто не сможет далее развиваться с опорой на один лишь аэропорт Шереметьево.

«Мы успешно развиваемся, и Шереметьево развивается. Но все равно мы видим, что когда-то там будет для нас предел. Мы хотим рассматривать четыре точки: это Сочи, где мы будем базироваться, а не просто летать, Екатеринбург, где мы будем базироваться, Новосибирск и Красноярск», — рассказал Савельев.

По словам главы авиакомпании, продолжаются переговоры с аэропортами этих городов.

«У нас есть основания полагать, что либо в Красноярске, либо в Екатеринбурге: это как раз расстояние от Китая, где мы будем подхватывать, — либо Красноярск и дальше в Европу, либо Екатеринбург и дальше в Европу. В одном из этих городов мы построим хаб, то есть расписание, где будет транзит, где будет транзитный поток», — отметил гендиректор.

Помимо этого компания намерена продолжать развивать аэропорты Дальнего Востока.

«Владивосток мы продолжаем развивать, мы будем базироваться, там как раз будет региональная наша авиакомпания «Аврора», которая будет осуществлять региональные перевозки. Поэтому Владивосток здесь тоже отмечен синим — это будет хаб, мы его будем двукратно увеличивать и будем развивать Хабаровск», — пояснил Савельев.

О намерении создать сеть региональных хабов Савельев рассказывал еще на годовом собрании акционеров, которое прошло в конце июня. Тогда он не уточнял, какие именно города рассматриваются для этого.

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания. Она входит в одноименную группу компаний, в которой также числятся перевозчик «Россия», авиакомпания-лоукостер «Победа» и дальневосточная «Аврора». Больший пакет акций «Аэрофлота» находится под контролем Росимущества (51,2%), еще 3,5% принадлежат «Ростеху», 0,1% — менеджменту компании, а остальные 45,2% в свободном обращении.

По последним данным, за девять месяцев текущего года группа перевезла 42,2 млн пассажиров, что на 10,2% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

По итогам первых четырех месяцев этого года основной объем пассажиропотока аэропорта Шереметьево пришелся на «Аэрофлот», а также на Nordwind Airlines, «Икар», Royal Flight, Air France и Air Astana.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: «Аэрофлот» , региональные перевозки
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