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В Microsoft рассказали об обсуждении с Apple внедрения Bing в Safari

В Microsoft рассказали об обсуждении с Apple внедрения поисковика Bing в Safari
Microsoft в 2016 году обсуждала с Apple возможность внедрения поисковика Bing по умолчанию в Safari и собиралась инвестировать несколько миллиардов долларов в это, рассказал вице-президент корпорации. Однако ее обошел Google
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Корпорация Microsoft собиралась инвестировать несколько миллиардов долларов в сделку с Apple Inc. в 2016 году, чтобы ее поисковая система Bing была поисковиком по умолчанию в браузере Safari от Apple. Таким образом Microsoft улучшила бы свои позиции в конкуренции с Google от Alphabet, заявил вице-президент компании по развитию бизнеса Джон Тинтер в суде, передает Bloomberg. Он выступает свидетелем в антимонопольном процессе Минюста США против Google.

По словам Тинтера, главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла встречался с гендиректором Apple Тимом Куком в рамках переговоров. Корпорация заключила сделку на использование Bing в Siri и Spotlight (продукт Apple, помогающий найти приложение на iPhone) с 2013 по 2017 год и хотела распространить ее на Safari. Однако Google заключила собственную сделку с Apple, включив в нее продукты, которые ранее использовали Bing.

Тинтер отметил, что Microsoft понесла бы многомиллиардные убытки по условиям сделки, но это укрепило бы Bing, что в конечном итоге позволило бы ей получить большую долю рынка и доходы. Сделка с поисковой системой предполагает, что ее разработчик делится с Apple доходами от рекламы, связанной с запросами пользователей. Поскольку Bing был намного меньше Google, Microsoft пришлось бы предложить Apple гораздо больший процент выручки, чем Google, и она потеряла бы деньги на сделке, по крайней мере на начальном этапе, сказал Тинтер.

«В краткосрочной перспективе это было бы крайне негативно. Мы сообщили правлению, что думаем о многомиллиардных отрицательных инвестициях, чтобы поддержать это», — сказал Тинтер.

В 2018 году Microsoft и Apple вновь обсуждали возможность объединения усилий в области поиска за пределами США. По словам Тинтера, Microsoft разработала «план действий» для инвестиций, которые она могла бы сделать для улучшения своего поисковика. «Все это было сделано для того, чтобы вселить в них уверенность в том, что мы сможем осуществить переход», — пояснил он.

Кроме того, руководство Microsoft пыталось убедить Samsung использовать поисковик Bing по умолчанию в своих смартфонах, однако как отметил Тинтер «даже если бы экономические преимущества работы с Microsoft были выше, они бы не ушли от Google». В 2019 году он сообщил Наделле о послании команды Samsung, в котором говорилось, что на тот момент глава южнокорейской компании Ко Дон Чжин «слишком вежлив, чтобы сказать «нет».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Microsoft Apple Samsung Safari сделка
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