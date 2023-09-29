Против ремонтировавшей военные корабли группы «Новик» завели новое дело

Экс-гендир занимавшейся ремонтом военных кораблей группы «Новик» Лященко и еще шесть человек стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. Лященко в 2022-м заочно арестовали по делу о невыплате зарплат

Алексей Лященко (Фото: Марат Абдухалтин / ТАСС)

Следственный комитет завел новое уголовное дело по статье об особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) против сотрудников занимавшейся ремонтом военных кораблей группы «Новик», следует из постановления Басманного суда об избрании меры пресечения бывшему гендиректору ОАО «АСК «Росмед» Александру Кузнецову.

В документе говорится, что уголовное дело возбуждено «по факту хищения денежных средств ОАО ПГ «Новик» по договорам подряда на сервисное и техническое обслуживание кораблей и судов ВМФ России». Кузнецова отправили под арест.

Как пишет «Коммерсантъ», фигурантами дела стали семь человек, в том числе бывший гендиректор группы, экс-депутат Госдумы Алексей Лященко.

По данным следствия, узнало издание, группа «Новик» в 2014-2016 годах получала авансы от судоремонтных компаний, эти деньги перечислялись страховым компаниям, которые их обналичивали и за вычетом процентов возвращали подозреваемым. При этом оплаченные работы по ремонту боевых кораблей группа не выполнила, утверждает следствие.

По подсчетам следователей, всего подозреваемые в мошенничестве перечислили страховщикам 43 546 000 руб. По данным «Коммерсанта», фигурантов дела проверяют на причастность к другим, более масштабным аферам.

Промышленная группа «Новик» занималась обслуживанием и ремонтом подводных лодок и других кораблей Военно-морского флота. Группа обанкротилась в 2019 году.

В январе прошлого года Лященко заочно арестовали в связи с делом о невыплате зарплат сотрудникам «Новика». По данным «Коммерсанта», задолженность группы перед работниками превышала 200 млн руб., а дело было возбуждено после банкротства. В декабре Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте.

Кроме того, в апреле 2019 года издание сообщало о приговоре Московского гарнизонного военного суда капитану третьего ранга Кириллу Хлыстову. Его отправили в колонию строго режима на девять лет за подписание актов о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский». Также Хлыстова признали виновным в получении взяток от руководства группы «Новик».

Следователи выяснили, что Лященко дал указание финансовому директору ОАО ПГ «Новик» Александру Созанскому создать фирму для работ в рамках гособоронзаказа. В конце марта 2011 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано ООО «Ленремпроект», принимать работы которого должно было 868-е военное представительство, в котором работал Хлыстов.

«Ленремпроект», по данным следствия, работы не выполнял. Руководство подрядчика эти деньги обналичивало и возвращало Созанскому, который отдавал Хлыстову около 2% за каждый контракт. Финдиректор «Новика» Александр Созанский тогда стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он и рассказал о махинациях 2011–2014 годов, после чего Хлыстов был задержан.

Лященко заявлял, что вплоть до 2016-го «Новик» была прибыльной и выполняла все обязательства по контрактам в интересах Минобороны, однако в 2016-м военная приемка, аккредитованная при «Новике», прекратила оформление финансовых актов за уже выполненные работы.