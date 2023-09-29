 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Против ремонтировавшей военные корабли группы «Новик» завели новое дело

Против ремонтировавшей военные корабли группы «Новик» завели дело о хищениях
Экс-гендир занимавшейся ремонтом военных кораблей группы «Новик» Лященко и еще шесть человек стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. Лященко в 2022-м заочно арестовали по делу о невыплате зарплат
Алексей Лященко
Алексей Лященко (Фото: Марат Абдухалтин / ТАСС)

Следственный комитет завел новое уголовное дело по статье об особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) против сотрудников занимавшейся ремонтом военных кораблей группы «Новик», следует из постановления Басманного суда об избрании меры пресечения бывшему гендиректору ОАО «АСК «Росмед» Александру Кузнецову.

В документе говорится, что уголовное дело возбуждено «по факту хищения денежных средств ОАО ПГ «Новик» по договорам подряда на сервисное и техническое обслуживание кораблей и судов ВМФ России». Кузнецова отправили под арест.

Как пишет «Коммерсантъ», фигурантами дела стали семь человек, в том числе бывший гендиректор группы, экс-депутат Госдумы Алексей Лященко.

По данным следствия, узнало издание, группа «Новик» в 2014-2016 годах получала авансы от судоремонтных компаний, эти деньги перечислялись страховым компаниям, которые их обналичивали и за вычетом процентов возвращали подозреваемым. При этом оплаченные работы по ремонту боевых кораблей группа не выполнила, утверждает следствие.

По подсчетам следователей, всего подозреваемые в мошенничестве перечислили страховщикам 43 546 000 руб. По данным «Коммерсанта», фигурантов дела проверяют на причастность к другим, более масштабным аферам.

Промышленная группа «Новик» занималась обслуживанием и ремонтом подводных лодок и других кораблей Военно-морского флота. Группа обанкротилась в 2019 году.

Читайте на РБК Pro
Atlassian закрывает аккаунты: что делать компаниям
Невербальная коммуникация: как вывести клиентский сервис на новый уровень
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих
Непростой Дубай: что учесть при покупке недвижимости в ОАЭ

В январе прошлого года Лященко заочно арестовали в связи с делом о невыплате зарплат сотрудникам «Новика». По данным «Коммерсанта», задолженность группы перед работниками превышала 200 млн руб., а дело было возбуждено после банкротства. В декабре Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте.

Кроме того, в апреле 2019 года издание сообщало о приговоре Московского гарнизонного военного суда капитану третьего ранга Кириллу Хлыстову. Его отправили в колонию строго режима на девять лет за подписание актов о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский». Также Хлыстова признали виновным в получении взяток от руководства группы «Новик».

Следователи выяснили, что Лященко дал указание финансовому директору ОАО ПГ «Новик» Александру Созанскому создать фирму для работ в рамках гособоронзаказа. В конце марта 2011 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано ООО «Ленремпроект», принимать работы которого должно было 868-е военное представительство, в котором работал Хлыстов.

«Ленремпроект», по данным следствия, работы не выполнял. Руководство подрядчика эти деньги обналичивало и возвращало Созанскому, который отдавал Хлыстову около 2% за каждый контракт. Финдиректор «Новика» Александр Созанский тогда стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он и рассказал о махинациях 2011–2014 годов, после чего Хлыстов был задержан.

Лященко заявлял, что вплоть до 2016-го «Новик» была прибыльной и выполняла все обязательства по контрактам в интересах Минобороны, однако в 2016-м военная приемка, аккредитованная при «Новике», прекратила оформление финансовых актов за уже выполненные работы.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
уголовное дело мошенничество военные корабли
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 102,1 (+0,12) Инвестиции, 28 сен, 16:27 Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 97 (+0,5) Инвестиции, 28 сен, 16:27
Суд отказал Трампу в переносе рассмотрения дела о мошенничестве Политика, 02:33
Госдолг России вырос почти на 10% Экономика, 02:20
В Конгрессе США пройдет голосование за исключение Украины из бюджета Политика, 01:57
Против ремонтировавшей военные корабли группы «Новик» завели новое дело Бизнес, 01:29
Россия распространила проект заявления Совбеза ООН по «Северным потокам» Политика, 01:17
«Страна» сообщила о взрыве в Киеве Политика, 00:56
В Госдепе заявили о подготовке к возможному шатдауну правительства Политика, 00:43
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Минфин сообщил о рекордном «бюджетном импульсе» в 2023 году Экономика, 00:01
Какие страны объявили бойкот российским юниорам после решения УЕФА Спорт, 00:00
Третий Рим и торжество алгоритмов. Рецензия на новый роман Пелевина Life, 00:00
Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС Экономика, 28 сен, 23:59
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 28 сен, 23:28
Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник Политика, 28 сен, 23:27