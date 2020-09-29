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«Сибур» нанял экс-куратора «народного» IPO «Роснефти»

«Сибур» назначил новым финдиректором Питера О'Брайена, который в 2006 году курировал IPO «Роснефти». Это назначение не связано с планами «Сибура» по выходу на биржу, а является плановой ротацией топ-менеджеров, говорят в компании
Роснефть ROSN ₽385,75 -0,04% Купить
Питер О&#39;Брайен
Питер О'Брайен (Фото: Александр Натрускин / Reuters)

Новым управляющим директором нефтехимической компании «Сибур» по экономике и финансам стал бывший вице-президент «Роснефти» Питер О'Брайен, сообщила пресс-служба компании. Александр Петров, ранее занимавший эту должность, возглавил дирекцию пластиков, эластомеров и органического синтеза, а также стал куратором закупочной деятельность «Сибура».

Финдиректор из «Роснефти»

О'Брайен с 2018 года входит в совет директоров «Сибура» в качестве независимого директора, а также возглавлял комитет по аудиту. Топ-менеджер прекрасно знаком с бизнесом и стратегией развития «Сибура», отмечает предправления компании Дмитрий Конов (его слова приводится в сообщении). По его словам, экспертиза нового директора по экономике и финансам будет востребована с учетом глобализации деятельности компании.

Американец Питер О'Брайен — известная фигура на российском рынке. В 2000–2006 годах он работал в Morgan Stanley, где занимал пост главы группы по сектору ТЭК в СНГ и был соруководителем инвестиционно-банковского подразделения в России. А в конце марта 2006 года О'Брайен стал вице-президентом «Роснефти» по финансам и возглавил недавно созданную группу финансовых советников президента компании Сергея Богданчикова.

Как раз в 2006 году «Роснефть» планировала провести IPO, но в феврале, накануне размещения, компанию покинул первый вице-президент Сергей Алексеев. Это создавало угрозу планам компании: Алексеев был практически единственным в «Роснефти», с кем могли общаться инвестбанкиры, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Тогда Богданчиков лично попросил О'Брайена (на тот момент еще инвестбанкира) найти нового вице-президента в компанию, а когда договориться с кандидатами не удалось, предложил этот пост ему, сообщала газета. В июле 2006 года «Роснефть» провела самое крупное в истории России народное первичное размещение акций на $10,7 млрд (в нем могли принимать участие не только профессиональные инвесторы), бумаги начали обращаться на Лондонской фондовой бирже, а также на российских торговых площадках РТС и ММВБ. Доля государства в компании снизилась до 75,2%.

«Сибур» начал подготовку к IPO
Бизнес
Председатель правления &laquo;Сибур Холдинга&raquo; Дмитрий Конов

«Сибур» также неоднократно рассматривал возможность провести IPO, о последней попытке источники РБК рассказывали летом 2018 года, но пока компания отложила эти планы.

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«Питер, безусловно, является специалистом по рынкам капитала, поэтому его назначение является прямым сигналом о том, что IPO «Сибура» в какой-то момент все-таки случится», — сказал РБК председатель совета директоров Top Contact Артур Шамилов. У «Сибура» есть и другие масштабные планы, например привлечение финансирования для Амурского ГХК стоимостью около $11 млрд, но эту задачу могут решить многие другие финансисты, считает эксперт. В качестве вознаграждения «Сибур» мог предложить О'Брайену фиксированный конкурентный доход и опцион на акции компании в рамках первичного размещения, предполагает Шамилов.

Но представитель «Сибура» подчеркивает, что назначение О'Брайена связано исключительно с плановой ротацией топ-менеджеров, а не с подготовкой к IPO.

Чем занимался О'Брайен после «Роснефти»

В 2011 году О'Брайен покинул «Роснефть» вместе с другими людьми из команды Сергея Богданчикова — это произошло почти через год после того, как «Роснефть» возглавил Эдуард Худайнатов. После этого ухода из «Роснефти» О'Брайен вошел в состав попечительского совета НПФ «Европейский пенсионный фонд», где владел миноритарной долей. Государство предлагало О'Брайену войти в советы директоров «Аэрофлота», АЛРОСА и других госкомпаний, но он предпочел работать в частном бизнесе. В разное время входил в советы директоров «Т Плюс» и «Трансконтейнера», до сих пор работает в советах «Трубной металлургической компании» и нефтесервисной компании IGSS.

С момента назначения на должность финдиректора О'Брайен перестанет быть независимым директором совета «Сибура», говорит представитель компании. Внутренние политики «Сибура» не запрещают сотрудникам участвовать в управляющих органах других компаний, добавил он.

Усиление нефтехимического блока

К концу года «Сибур» планирует вывести более чем на 90% мощности свой самый масштабный завод «ЗапСибнефтехим» стоимостью около $9 млрд (пиролиз мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции в год, включает установки по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год), а также приступил к строительству нового комплекса — Амурского ГХК. Его мощность должна составить 2,7 млн т базовых полимеров в год, включая 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена, а инвестиции оцениваются в $10–11 млрд.

В связи с этим компания решила усилить нефтехимический блок под руководством Сергея Комышана, объясняет Конов. Помимо перехода Петрова в дирекцию пластиков, эластомеров и органического синтеза, бывший глава этого направления Павел Ляхович назначен руководителем дирекции базовых полимеров (ранее эта должность была вакантна). Все изменения соответствуют принятой в компании практике регулярной ротации менеджмента, отметил глава «Сибура». «Павел Ляхович и Александр Петров обладают необходимыми лидерскими качествами, опытом и глубоким пониманием бизнеса компании, которые позволят нам вывести нефтехимическое направление на новые рубежи. Экспертиза и новая позиция Александра позволят в том числе увеличить синергию между производственно-операционным и финансовым блоками компании», — добавил он.

Автор
Алина Фадеева
Сибур Холдинг «Роснефть» IPO
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