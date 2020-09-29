«Сибур» нанял экс-куратора «народного» IPO «Роснефти»

«Сибур» назначил новым финдиректором Питера О'Брайена, который в 2006 году курировал IPO «Роснефти». Это назначение не связано с планами «Сибура» по выходу на биржу, а является плановой ротацией топ-менеджеров, говорят в компании

Питер О'Брайен (Фото: Александр Натрускин / Reuters)

Новым управляющим директором нефтехимической компании «Сибур» по экономике и финансам стал бывший вице-президент «Роснефти» Питер О'Брайен, сообщила пресс-служба компании. Александр Петров, ранее занимавший эту должность, возглавил дирекцию пластиков, эластомеров и органического синтеза, а также стал куратором закупочной деятельность «Сибура».

Финдиректор из «Роснефти»

О'Брайен с 2018 года входит в совет директоров «Сибура» в качестве независимого директора, а также возглавлял комитет по аудиту. Топ-менеджер прекрасно знаком с бизнесом и стратегией развития «Сибура», отмечает предправления компании Дмитрий Конов (его слова приводится в сообщении). По его словам, экспертиза нового директора по экономике и финансам будет востребована с учетом глобализации деятельности компании.

Американец Питер О'Брайен — известная фигура на российском рынке. В 2000–2006 годах он работал в Morgan Stanley, где занимал пост главы группы по сектору ТЭК в СНГ и был соруководителем инвестиционно-банковского подразделения в России. А в конце марта 2006 года О'Брайен стал вице-президентом «Роснефти» по финансам и возглавил недавно созданную группу финансовых советников президента компании Сергея Богданчикова.

Как раз в 2006 году «Роснефть» планировала провести IPO, но в феврале, накануне размещения, компанию покинул первый вице-президент Сергей Алексеев. Это создавало угрозу планам компании: Алексеев был практически единственным в «Роснефти», с кем могли общаться инвестбанкиры, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Тогда Богданчиков лично попросил О'Брайена (на тот момент еще инвестбанкира) найти нового вице-президента в компанию, а когда договориться с кандидатами не удалось, предложил этот пост ему, сообщала газета. В июле 2006 года «Роснефть» провела самое крупное в истории России народное первичное размещение акций на $10,7 млрд (в нем могли принимать участие не только профессиональные инвесторы), бумаги начали обращаться на Лондонской фондовой бирже, а также на российских торговых площадках РТС и ММВБ. Доля государства в компании снизилась до 75,2%.