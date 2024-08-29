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Военная операция на Украине ,  
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Россия добилась отвода судьи-американки от рассмотрения иска Ахметова

Сюжет
Военная операция на Украине
Юрист поддержала на LinkedIn украинских коллег, вступивших в ВСУ. Россия добилась ее отвода по иску от украинского миллиардера Рината Ахметова. Третейский суд Гааги согласился, что такие высказывания создают видимость предвзятости
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов (Фото: Ирина Александрова / РИА Новости)

Американского арбитра Андреа Бьорклунд отстранили по требованию России от рассмотрения иска богатейшего украинского бизнесмена Рината Ахметова против Москвы, решение приняла Постоянная палата третейского суда в Гааге. Об этом сообщил американский юридический портал Global Arbitration Review, обратили внимание «Ведомости».

Бьорклунд стала арбитром по предложению украинской стороны, но представители России заподозрили ее в необъективности из-за публикации в соцсети LinkedIn. Женщина высказалась в поддержку украинских юристов, присоединившихся к ВСУ. Он назвала коллег «защитниками Украины, чьи жизни каждую секунду подвергаются опасности» и призвала «поддержать их борьбу с Россией». Вскоре публикация была удалена.

Постоянная палата согласилась с доводами российской стороны и отметила, что публикация создает впечатление о предвзятости ее позиции и потому неспособности беспристрастно рассмотреть дело.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Ахметов этой весной объявил о подаче запроса на арбитраж с Россией по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). По его мнению, российская сторона экспроприировала его активы в Донбассе: энергокомпании «ДТЭК Свердловантрацит», «ДТЭК Ровенькиантрацит», футбольный стадион «Донбасс арена», Енакиевский металлургический завод и другие. Бизнесмен оценивает ущерб примерно в $20 млрд.

Предприниматель обосновывает свои претензии соглашением между украинским и российским правительством о поощрении и взаимной защите инвестиций. В документе сказано, что вложения инвесторов одной договаривающейся стороны, осуществленные на территории другой, не будут экспроприированы, национализированы или подвергнуты мерам, равным по последствиям экспроприации, за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах в установленном законодательством порядке, не являются дискриминационными и сопровождаются выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации.

Состояние Ахметова — $4 млрд, оценивает Forbes. В прошлом году его активы оценивали в $5,7 млрд. К основным его активам относятся инвестгруппа System Capital Management, группа горно-металлургических компаний «Метинвест», энергокомпания ДТЭК, телекоммуникационная компания «Укртелеком», футбольный клуб «Шахтер» и др.

Мнения опрошенных «Ведомостями» экспертов разделились. Для гарантии объективного рассмотрения дела важнейшее значение приобретает не только фактическая беспристрастность арбитра, но и отсутствие видимости предвзятости, считает партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая. С ее слов, если юрист публично выражает политические взгляды в контексте конфликта России и Украины, это ставит под вопрос ее нейтральность при рассмотрении дела.

В то же время партнер юридической фирмы NSP Илья Рачков отметил, что между публикацией в интернете в поддержку украинских коллег и беспристрастностью арбитра есть «дистанция огромного размера», но у Москвы получилось использовать неосторожности Бьорклунд себе на пользу.

Рачков назвал высокими шансы на победу в арбитраже, поясняя, что бизнесмен потерял собственность и не получил компенсацию. Однако Заброцкая напоминает о множестве важных факторов, которые повлияют на процесс: интерпретация арбитрами инвестиционного договора двух стран, аргументы и доказательства, и др. По оценке Рачкова, дело может затянуться на пять лет.

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