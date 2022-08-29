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«Коммерсантъ» узнал о неустойке «Победы» на ₽2 млрд за переезд из Внуково

Лоукостер «Победа» принял решение переехать в Шереметьево, основной аэропорт базирования «Аэрофлота», на фоне сокращения объемов перевозок. «Коммерсантъ» узнал, что разрыв контракта с Внуково будет стоить компании 2 млрд руб.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа» — за разрыв долгосрочных соглашений с аэропортом Внуково и хэндлинговой компанией UTG должен выплатить около 2 млрд руб. неустойки. Об этом со ссылкой на источники на авиарынке сообщает «Коммерсантъ».

Лоукостер переведет рейсы в Шереметьево, основной аэропорт базирования группы «Аэрофлот», с ноября этого года. По данным источников газеты, контракты с Внуково заключались до декабря 2023 года и предусматривали скидки на наземное и техническое обслуживание, которые теперь предстоит вернуть. Еще один источник утверждает, что сумма не финальная, «стороны ищут компромисс».

Помимо выплат Внуково «Победа» может потерять на переходе в Шереметьево еще минимум 1 млрд руб. в год, указали собеседники газеты. «Так, самолето-вылет каждого Boeing в Шереметьево будет стоить примерно на 20 тыс. руб. дороже, чем во Внуково. Это дополнительные 80–100 тыс. руб. ежедневно», — рассказал источник, знакомый с коммерческими условиями.

Кроме этого, снижение доходных ставок «Победы» возможно из-за «лобовой» конкуренции с «Аэрофлотом» в общем аэропорту. Лоукостеру придется перевести техобслуживание своих Boeing в техцентр «Аэрофлота» «А-Техникс», что увеличит его стоимость в 1,8 раза по сравнению с ВТС во Внуково, указали источники.

«Победа» возобновит рейсы из Шереметьево
Бизнес
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

«Победа» выполняла полеты из Шереметьево в мае 2021 года и планировала наращивать полеты из этого аэропорта летом 2022 года. Но из-за санкций с апреля компания временно прекратила полеты из Шереметьево, чтобы эффективнее использовать авиапарк.

В марте Шереметьево из-за снижения объема перевозок временно вывел из эксплуатации третью взлетно-посадочную полосу. Еще раньше все рейсы из терминала D перевели в терминалы В и С. Это ограничение действует с 15 марта «в связи с вынужденными ограничениями в сфере международных авиаперевозок», поясняла пресс-служба авиакомпании. Терминал E закрыли еще в марте 2020 года в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Руководство аэропорта также приняло решение приостановить инвестиционные процессы, «перераспределить производственные ресурсы» и «оптимизировать технологические процессы».


 

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