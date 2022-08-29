Дистрибуторы сообщили о росте цен на контейнерные перевозки из Китая

Как сообщили «Коммерсанту» представители рынка, китайские компании поднимают цены из-за увеличения спроса среди россиян и логистических сложностей вследствии санкций

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Китайские логистические компании с начала весны подняли цены на контейнерные перевозки почти в два раза. Так, если в феврале доставить контейнер из Китая по морю стоило $6 тыс., то с июля — уже около $11,5 тыс. Об этом со ссылкой на данные российских дистрибуторов сообщает газета «Коммерсантъ».

Как рассказал газете менеджер по логистике компании diHouse (входит в группу «Ланит») Дмитрий Денисенко, стоимость доставки контейнеров из Китая достигла уровней 2020 года, когда цена резко выросла из-за пандемии COVID-19. По его словам, после февраля Китай сократил планы отправки поездов в Россию — спрос увеличился, и цены на контейнерные перевозки пошли вверх.

Он также указал, что еще более сложная ситуация сложилась с авиаперевозками: «Их стоимость с конца марта увеличилась втрое: прямых рейсов из Китая мало, а компаний, которые могут доставлять грузы, содержащие литиевые батареи, вообще единицы».

В дистрибуторской компании Merlion «Коммерсанту» сообщили, что до 2020 года довезти контейнер из Китая морем в Россию стоило в пределах $3–4 тыс., а с июля этого года тариф составляет около $11,5 тыс. за контейнер.

Глава российского представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier group) Глеб Мишин уточнил, что в основном цены поднимают компании из Турции и Китая, так как объем поставок из этих стран значительно вырос. По его словам, после пандемии участники рынка ожидали снижения и стабилизации цен, но те выросли до рекордных отметок. «Из-за прекращения деятельности в России ряда логистических компаний число провайдеров таких услуг сильно сократилось. Те, кто остался, поднимают цены, можно сказать, что образовалась некая квазимонополия», — рассказал Мишин.

Крупные транспортные компании, такие как Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, приостановили свою деятельность в России в конце февраля

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Руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша рассказал газете, что тарифы выросли у фактических перевозчиков, то есть у авиалиний, морских линий и железнодорожных операторов, вследствие чего цены подняли логисты, и иностранные, и российские. «В российские порты Балтийского региона объемы доставки снизились примерно на 90%, в черноморские порты приостановлены у большинства иностранных морских линий, кроме турецких», —пояснил он.

В начале апреля Евросоюз ввел санкции против России, включающие запрет для судов под российским флагом заходить в порты ЕС и ограничения для российских и белорусских компаний на перевозку товаров по территории Евросоюза, в том числе на транзит. Заходить в свои порты российским судам также запретили власти Великобритании, Канады и США. К началу лета контейнерный импорт в Россию упал на 60%, писал Bloomberg.

В Кремле санкции называли незаконными и подчеркивали, что европейский страны пострадают от их эффекта гораздо больше, чем Россия. В то же время Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в конце апреля временно приостановило публикацию статистики грузооборота российских морских портов, чтобы избежать «дополнительных потенциальных рисков». Аналогичные меры предприняла Федеральная таможенная служба.