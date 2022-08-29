Крупный добытчик минтая назвал плюсы «советского» плана развития отрасли

Для модернизации рыбной отрасли необходима комплексная госпрограмма и возобновление существовавшей в СССР цепочки «от рыбалки до полки», считает Ольга Наумова. Биржевая торговля рыбой, по ее мнению, не даст стимула для развития

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Рыбная отрасль в России находится в числе отстающих, для ее развития необходима комплексная госпрограмма, заявила в интервью РБК гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Ольга Наумова.

По ее словам, рыбная отрасль отстает от других отраслей АПК как в плане развития индустрии, так и в плане потребления. «Это связано с естественным ограничением: у нас люди живут в основном в местах, которые находятся далековато от Дальневосточного бассейна, где мы ловим рыбу. Рыбалка идет далеко от мест потребления, и это дикая рыбалка», — поясняет топ-менеджер.

В СССР существовала цепочка «от рыбалки до полки»: были предприятия, которые целиком отвечали за вылов, производство и переработку продукта в филе и консервы, а дальше за продвижение этого продукта до мест проживания населения и пропаганду полезности употребления рыбы, рассказывает гендиректор РРПК. «У нас были рыбные дни, в школе обязательно кормили рыбными котлетами. Была сеть магазинов «Океан», а наши бабушки и мамы знали, что рыбная котлета и рыбий жир — это полезные вещи. Работало все — маркетинг, холодная цепочка дистрибуции и конечная специализированная торговля», — вспоминает Наумова.

Но после развала СССР в 1990-е годы рыбная цепочка оказалась разрушена и потребление рыбы упало. Рознице работать с рыбой сложно не только из-за длинной логистики, но и из-за излишних нормативных требований, отмечает Наумова: «Сейчас у нас новые технологии, и мы делаем в основном консервы с температурным режимом хранения до 25 градусов, которые можно не хранить в холодильнике. Но до сих пор некоторые стандарты запрещают это делать. Когда я пришла в ретейл, мы мучились с тем, что нас заставляли ставить консервы в холодильник, потому что к этому обязывают соответствующие нормативы».

Для повышения качества продукции и уровня потребления рыбы необходимо делать комплексную госпрограмму, давать под нее целевые кредиты и поддерживать цепочку, указывает Наумова. Сегодня необходимо восстанавливать эти цепочки, но «ни одна коммерческая компания это в одиночку не потянет, нужно иметь государственную программу, субсидирующую маркетинг, дистрибуцию и спрос по целому ряду направлений», подчеркнула Наумова.

Биржевая торговля рыбой и введение норматива продажи рыбной продукции на биржевых торгах не станет стимулом для развития отрасли, считает гендиректор РРПК.

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Торговым сетям биржевая торговля рыбой не нужна, а если «насильно заставить» рыбаков продавать через организованные торги «какое-то количество рыбы и установить цену, это просто будет еще один налог», считает Наумова. «От того, что мы устроим биржу, вообще, честно говоря, ничего не произойдет», — заявила Наумова.

«Будет ли от этого хорошо жителям разных регионов с точки зрения качественного и вкусного филе минтая, переработанного в рыбную палочку или в фиш энд чипс (от англ. fish and chips — блюдо из рыбного филе в кляре, жареного во фритюре и сервированного картофелем фри. — РБК)? Боюсь, это не поможет», — добавляет гендиректор РРПК.

Идею развивать биржевую торговлю рыбой продвигает Федеральная антимонопольная служба (ФАС): в июле отраслевое издание Fishnews сообщало, что ведомство подготовило проект «дорожной карты» по развитию биржевой торговли природными ресурсами, в том числе водными биоресурсами. А в мае этого года Минфин подготовил законопроект, предлагающий установить норматив, обязывающий бизнес при существенных рыночных колебаниях продавать на бирже до 25% объемов некоторых товаров, в том числе рыбной продукции. Отраслевое сообщество увидело в этой инициативе риски, что от введения норматива могут выиграть не потребители и производители, а только посредник — биржевая площадка.