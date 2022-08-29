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Крупный добытчик минтая назвал плюсы «советского» плана развития отрасли

Глава РРПК заявила о необходимости для рыбной отрасли госпрограммы «от рыбалки до полки»
Для модернизации рыбной отрасли необходима комплексная госпрограмма и возобновление существовавшей в СССР цепочки «от рыбалки до полки», считает Ольга Наумова. Биржевая торговля рыбой, по ее мнению, не даст стимула для развития
Фото: Андрей Зима / РИА Новости
Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Рыбная отрасль в России находится в числе отстающих, для ее развития необходима комплексная госпрограмма, заявила в интервью РБК гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Ольга Наумова.

По ее словам, рыбная отрасль отстает от других отраслей АПК как в плане развития индустрии, так и в плане потребления. «Это связано с естественным ограничением: у нас люди живут в основном в местах, которые находятся далековато от Дальневосточного бассейна, где мы ловим рыбу. Рыбалка идет далеко от мест потребления, и это дикая рыбалка», — поясняет топ-менеджер.

В СССР существовала цепочка «от рыбалки до полки»: были предприятия, которые целиком отвечали за вылов, производство и переработку продукта в филе и консервы, а дальше за продвижение этого продукта до мест проживания населения и пропаганду полезности употребления рыбы, рассказывает гендиректор РРПК. «У нас были рыбные дни, в школе обязательно кормили рыбными котлетами. Была сеть магазинов «Океан», а наши бабушки и мамы знали, что рыбная котлета и рыбий жир — это полезные вещи. Работало все — маркетинг, холодная цепочка дистрибуции и конечная специализированная торговля», — вспоминает Наумова.

Глава Русской рыбопромышленной компании — РБК: «В рыбе мы — отстающие»
Бизнес
Ольга Наумова

Но после развала СССР в 1990-е годы рыбная цепочка оказалась разрушена и потребление рыбы упало. Рознице работать с рыбой сложно не только из-за длинной логистики, но и из-за излишних нормативных требований, отмечает Наумова: «Сейчас у нас новые технологии, и мы делаем в основном консервы с температурным режимом хранения до 25 градусов, которые можно не хранить в холодильнике. Но до сих пор некоторые стандарты запрещают это делать. Когда я пришла в ретейл, мы мучились с тем, что нас заставляли ставить консервы в холодильник, потому что к этому обязывают соответствующие нормативы».

Для повышения качества продукции и уровня потребления рыбы необходимо делать комплексную госпрограмму, давать под нее целевые кредиты и поддерживать цепочку, указывает Наумова. Сегодня необходимо восстанавливать эти цепочки, но «ни одна коммерческая компания это в одиночку не потянет, нужно иметь государственную программу, субсидирующую маркетинг, дистрибуцию и спрос по целому ряду направлений», подчеркнула Наумова.

Биржевая торговля рыбой и введение норматива продажи рыбной продукции на биржевых торгах не станет стимулом для развития отрасли, считает гендиректор РРПК.

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Торговым сетям биржевая торговля рыбой не нужна, а если «насильно заставить» рыбаков продавать через организованные торги «какое-то количество рыбы и установить цену, это просто будет еще один налог», считает Наумова. «От того, что мы устроим биржу, вообще, честно говоря, ничего не произойдет», — заявила Наумова.

«Будет ли от этого хорошо жителям разных регионов с точки зрения качественного и вкусного филе минтая, переработанного в рыбную палочку или в фиш энд чипс (от англ. fish and chips — блюдо из рыбного филе в кляре, жареного во фритюре и сервированного картофелем фри. — РБК)? Боюсь, это не поможет», — добавляет гендиректор РРПК.

Идею развивать биржевую торговлю рыбой продвигает Федеральная антимонопольная служба (ФАС): в июле отраслевое издание Fishnews сообщало, что ведомство подготовило проект «дорожной карты» по развитию биржевой торговли природными ресурсами, в том числе водными биоресурсами. А в мае этого года Минфин подготовил законопроект, предлагающий установить норматив, обязывающий бизнес при существенных рыночных колебаниях продавать на бирже до 25% объемов некоторых товаров, в том числе рыбной продукции. Отраслевое сообщество увидело в этой инициативе риски, что от введения норматива могут выиграть не потребители и производители, а только посредник — биржевая площадка.

Чем известна РРПК

Русская рыбопромышленная компания (до 2014 года «Русское море — добыча») — один из крупнейших добытчиков минтая в России и в мире. У компании есть квоты на добычу 325,4 тыс. т рыбы в год, из них 280,9 тыс. т — квота на добычу минтая. На долю РРПК, согласно данным на ее сайте, приходится 15% от общероссийского вылова минтая.

Компания была основана Глебом Франком и братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым в 2011 году. В апреле 2018 года Франк выкупил у Воробьева его долю, а впоследствии стал единственным владельцем компании. В марте 2022 года, после того как Минфин США внес Франка в санкционный список, он продал контрольные доли в РРПК (70,09%), а также в группе компаний «Русский краб» (70,1%) и «Роквелл Капитале» управляющим активами топ-менеджерам. Доли Франка выкупили Евгений Орлов, Антон Чертков, Александр Сапожников, Савелий Карпухин и Станислав Аксенов.

Широкое внимание к РРПК привлекла громкая реформа крабового рынка: осенью 2018 года Владимир Путин поручил рассмотреть поступившее ему предложение выставить на аукционы половину квот на добычу краба, которые были закреплены за компаниями по так называемому историческому принципу (на основании прошедших ранее аукционов). Участники рынка называли инициатором этой реформы РРПК, которая недавно вышла на крабовый рынок, хотя в самой компании причастность к инициативе опровергали. Реформа в итоге состоялась: в октябре 2019 года в России впервые за 15 лет прошли крабовые аукционы. Доходы бюджета от продажи 35 лотов из выставленных 45 составили 142 млрд руб.

В июле 2020 года РРПК попросила премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть несколько предложений по реформе рыбной отрасли. Чтобы решить проблему с устаревшим рыбопромысловым флотом, было предложено перераспределить квоты в пользу компаний, которые строят новые суда и заводы. Также РРПК предложила выставить на аукционы с инвестиционными обязательствами оставшуюся половину закрепленных за компаниями квот на добычу краба, а также провести аукционы по квотам на добычу креветок, моллюсков трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов. Предложения другие участники отрасли восприняли негативно: Ассоциация добытчиков минтая даже исключила РРПК из числа своих членов. Но в настоящее время Госдума рассматривает законопроект, который определяет параметры второго этапа программы инвестквот и предусматривает выделение на инвестиционные цели 50% общего допустимого улова крабов. Проведение второго этапа аукционов по распределению квот на добычу краба Росрыболоство планирует на 2023 год.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
рыбная продукция рыбаки «Рыбная биржа»
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