Миллер анонсировал повышение зарплат рабочим «Газпрома» на 15%

Тарифные ставки рабочих дочерних обществ и филиалов компании повысятся с 1 октября. Миллер отметил, что именно рабочие стоят за производственными и финансовыми успехами компании

«Газпром» с 1 октября повысил зарплаты всем своим рабочим в дочерних обществах и филиалах компании на 15%. Об этом на селекторном совещании ко дню работников нефтяной и газовой промышленности заявил глава компании Алексей Миллер.

«За производственными и финансовыми успехами, конечно же, стоят люди, которые их обеспечивают. Принято решение с 1 октября этого года на 15% повысить тарифные ставки рабочих, оплачиваемых на основе единой тарифной сетки в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО «Газпром», — сказал он.

Он отметил, что инвесторы «Газпрома» положительно оценивают действия компании. Ее капитализация в этом году составила более $80 млрд, что в 1,5 раза больше, чем полгода назад. Он напомнил, что в этом году компания выплатила своим акционерам рекордно высокие дивиденды по цене 16,61 руб. на акцию. Миддер добавил, что в компании в настоящее время разрабатывают новую дивидендную политику, чтобы в перспективе выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО.

Ранее в четверг, 29 августа, «Газпром» отчитался по МСФО за последние полгода. Выручка группы компаний с января по июнь выросла до 4,08 трлн руб., чистая прибыль — до 878,64 млрд руб., а чистый долг сократился на 15%, до 2, 56 трлн руб. Помимо этого группа компаний увеличила свой инвестиционный план на 3,4%, до 2,14 трлн руб.