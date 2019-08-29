«Газпром» отчитался о рекордном за последние 5 лет инвестиционном плане

«Газпром» отчитался о рекордном за последние 5 лет инвестиционном плане

План общего освоения инвестиций в 2019 году группа компаний установила на уровне 2,14 трлн руб. Это максимум за последние пять лет

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Группа «Газпром» в этом году увеличила план общего освоения инвестиций на 3,4%, до 2,14 трлн руб. Это следует из отчетности компании по МСФО за первое полугодие. Данный показатель достиг максимума за последние пять лет.

Освоение инвестиций считали по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам. На конец 2018 года этот показатель составлял 2,07 трлн руб.

В конце прошлого года совет директоров компании одобрил инвестпрограмму и финансовый план на этот год и запланировал инвестиции головной компании на уровне 1,32 трлн руб. Скорректированная инвестпрограмма 2018 года составляла 1,49 трлн руб. (при утвержденной изначально сумме в 1,27 трлн руб.). Так, инвестиции в 2019 году сократятся на 11% по отношению к скорректированной программе прошлого года. В числе проектов компании, на которые идут инвестиции, — развитие центров газодобычи на Ямале и востоке страны, газотранспортной системы на северо-западе, строительство газопровода «Сила Сибири», проекты «Северный поток-2», «Турецкий поток» и другие.

Выручка группы за первое полугодие выросла на 2,6%, до 4,08 трлн руб., чистая прибыль увеличилась на 32% в годовом выражении — до 878,64 млрд руб. Чистый долг сократился на 15%, до 2,56 трлн руб.