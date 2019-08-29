Медведев утвердил порядок проведения крабовых аукционов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, утверждающих порядок проведения аукционов по распределению квот на добычу крабов, следует из опубликованных правительством документов.
Принятие подзаконных актов позволит государству приступить к проведению крабовых аукционов, возвращение к которым обсуждалось с 2017 года. Согласно новому закону, который президент Владимир Путин подписал в мае 2019 года, через аукционы должны распределяться права на добычу 50% общего допустимого улова крабов с инвестиционными обязательствами по строительству судов на российских верфях.
Тема крабовых аукционов обсуждалась в правительстве, в том числе на совещаниях у курирующего вице-премьера Алексея Гордеева. Государство выработало «оптимальную модель регулирования крабового рынка», которая обеспечит конкуренцию в наиболее рентабельном и востребованном инвесторами сегменте добычи, обеспечит дополнительные доходы бюджета и строительство современного краболовного флота, поясняется в сообщении правительства. В подписанных премьером документах устанавливаются перечни видов крабов в районах их добычи, размер лотов, которые будут выставлены на аукционы, требования по строительству судов победителями аукционов, правила проведения аукционов и порядок заключения договоров, закрепляющих доли квот за их новыми владельцами.
О том, как в итоге будут проходить аукционы, — в материале РБК.
Что важно знать о крабовых аукционах
- Электронные аукционы состоятся до 1 ноября 2019 года. Победители торгов приступят к освоению полученных квот на добычу краба с 2020 года.
- У победителей аукционов будут инвестиционные обязательства. Всего они должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи краба: 31 для Дальнего Востока, 10 — для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна — около 1 млрд руб. в зависимости от комплектации, а срок его строительства не должен превышать пять лет со дня заключения договора.
- Совокупная начальная стоимость всех лотов — около 125,5 млрд руб. Размеры лотов и их количество рассчитаны исходя из необходимости обеспечить ресурсами новые суда для их эффективной эксплуатации, что в том числе позволит снизить риски браконьерства.
- Правила проведения аукционов предусматривают, что компании, получившие квоты на добычу краба на Дальнем Востоке, при проработке возможности заключения договоров на строительство судов должны отдавать приоритет дальневосточным верфям.
Как будут проводиться аукционы