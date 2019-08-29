Медведев утвердил порядок проведения крабовых аукционов

Минсельхоз оценивает, что продажа через аукционы половины квот на добычу краба принесет бюджету не менее 114 млрд руб., следует из экспертного заключения аппарата правительства. В нем же описан и порядок проведения аукционов.

Для участия в аукционе компания подает заявку оператору электронной площадки, при этом на лицевом счете заявителя должен быть задаток, указанный организатором торгов. На каждый лот компания может подать не более одной заявки.

Торги будут начинаться с начальной цены лота, повышенной на один шаг аукциона (установлен в размере 5% начальной стоимости). В процессе торгов каждое последующее предложение цены также повышается на один шаг. Победителем признается участник, предложивший более высокую цену — с ним Росрыболовство заключает договор о закреплении доли квоты через 10 дней после опубликования протокола аукциона. Доля квоты, согласно договору, закрепляется за компанией на 15 лет.

Как считали стоимость лотов

В середине июля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что лоты под крабовые аукционы уже сформированы. Рассчитывать стоимость лотов Минсельхоз предлагал по новой методике, в основе которой лежит средняя рыночная цена 1 т краба на аукционах, которые проводились в период с 2009 по 2017 год по новым объектам. На предыдущих аукционах базой для расчета была ставка сбора, зафиксированная в Налоговом кодексе для каждого отдельного вида краба: к примеру, за тонну выловленного камчатского краба нужно уплатить 35 тыс. руб.

Новый механизм расчета увеличил начальную стоимость квот на аукционе: например, цена лота самого дорогого вида — камчатского краба из Охотского моря, по оценкам одного из участников рынка, выросла более чем в восемь раз — до 1,7 млрд руб. В Росрыболовстве поясняли, что новая методика более эффективна с точки зрения доходов государства и, как считает Федеральная антимонопольная служба, более справедлива относительно стоимости ресурсов. Но такое увеличение стоимости лотов может существенно ограничить количество потенциальных участников аукционов и конкуренцию на торгах, указывал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Как возвращались к аукционам

Государство распределяло квоты на вылов краба через аукционы в начале 2000-х годов, но в 2004 году отменило их из-за начавшегося кризиса отрасли и снижения инвестиций. Крабовые квоты закрепили по «историческому принципу» за победителями прошедших аукционов на 15 лет.

К идее аукционов государство вернулось в 2017 году: тогда президент Владимир Путин поручил рассмотреть поступившее ему письмо с предложением вновь распределять квоты по такому принципу. В письме, авторство которого публично не указывалось, сообщалось, что краб — наиболее ликвидный ресурс и от его реализации через аукционы государство получит дополнительные доходы. Участники рынка считали, что это инициатива Русской рыбопромышленной компании (ее основными владельцами на тот момент были Глеб Франк и Максим Воробьев). В компании свою причастность к письму отрицали.

Идею выставлять квоты на вылов краба на торги поддержали ФАС и Росрыболовство, и уже в августе 2018 года правительство поручило выставлять на аукционы половину допустимого улова крабов.