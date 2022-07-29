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«Коммерсантъ» назвал компанию сына Патрушева подрядчиком «Газпрома»

«Газпром шельфпроект» (бывшая «Аврора», связанная с Андреем Патрушевым) станет генподрядчиком «Газпрома» на море. По данным газеты, компания займется проектами НОВАТЭКа по бурению в акватории арктических морей
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Андрей Патрушев
Андрей Патрушев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Основным подрядчиком «Газпрома» по шельфовому бурению станет компания «Газпром шельфпроект», бывшее АО «Аврора», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание называет основным бенефициаром «Авроры» экс-замглавы «Газпром нефти» Андрея Патрушева, сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

По данным СПАРК, «Аврора» сменила название 26 июля. Гендиректор «Газпром шельфпроекта» — Александр Коробков, он также руководит «Газпромнефть-Сахалином» (совместное предприятие «Газпром нефти» и НОВАТЭКа), которое занимается освоением Северо-Врангелевского участка в акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей.

В «Газпром шельфпроекте» заявили изданию, что смена названия связана с новым этапом развития компании, которая рассчитывает стать «специализированным центром инженерно-технических компетенций для выполнения работ на морских месторождениях».

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Как сообщили источники газеты, «Газпром шельфпроект» взял в управление буровые установки и суда снабжения, которые ранее были под управлением «Газпром флота» («дочка» «Газпрома», которая занимается освоением газовых и нефтяных месторождений на континентальном шельфе). Со слов собеседников, компания арендовала три установки из четырех — ППБУ «Полярная звезда», «Северное сияние» и СПБУ «Арктическая».

В 2021 году «Аврора» арендовала у итальянской Saipem буровую платформу Perro Negro 8 в рамках контракта с НОВАТЭКом на бурение на Геофизическом месторождении в ЯНАО. С ее помощью также планировалось бурение на Южно-Тамбейском участке в Обской губе, однако из-за санкций Saipem вышла из проекта. По словам источников газеты, теперь «Газпром шельфпроект» сможет продолжить бурить на проектах НОВАТЭКа.

В «Газпром шельфпроекте», «Газпроме» и НОВАТЭКе не стали комментировать эти данные.

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На прошлой неделе «Коммерсантъ» сообщил, что структуры, связанные с «Газпром шельфпроектом», вошли в капитал «Инвестгеосервиса», крупного бурового подрядчика НОВАТЭКа. ФАС в прошлом году согласовала ходатайство «Авроры» о покупке подрядчика.

Газета со ссылкой на данные Минприроды сообщает, что «Газпром» планирует бурение трех скважин в акваториях арктических морей России: это разведочная скважина на Ленинградском лицензионном участке и поисково-оценочная на Русановском лицензионном участке (Карское море), а также разведочная скважина на Ледовом газоконденсатном месторождении (Баренцево море). Бурение запланировано с использованием платформы «Северное сияние», которая в середине июля в составе буксировочного каравана вышла из Кольского залива.

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Компании
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Газпром Аврора Газпром нефть бурение на шельфе континентальный шельф НОВАТЭК
ГАЗПРОМ ШЕЛЬФПРОЕКТ
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