«Газпром» и компания Фридмана и партнеров закрыли проект на шельфе Англии

«Газпром» и Wintershall Dea, принадлежащая немецкой BASF и Михаилу Фридману с партнерами, решили закрыть проект Winchelsea на британском шельфе из-за нерентабельности. Этот проект они разрабатывали с 2012 года

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Участники проекта Winchelsea на британском шельфе Северного моря решили его приостановить и сдать лицензии «в связи с недостижением показателей эффективности». Об этом говорится в бюллетене «Газпром в цифрах». «Газпром» и Wintershall Dea на паритетных условиях владеют оператором этого проекта — Wintershall Noordzee.

Этот проект реализовывался на условиях соглашения о совместной деятельности. «Газпром» финансировал 20% расходов, Wintershall Noordzee B.V. — 49,5%, компания XTO UK — 15,5%, а Gas Union — оставшиеся 15%. Но размер инвестиций не раскрывался.

Wintershall Noordzee, которая работает в нидерландской, датской и британской частях Северного моря, в 2012 году начала разведку на лицензионных участках Р1902 (блок 44/23c) и Р1903 (блоки 44/23d и 44/24с) континентального шельфа Великобритании, которые составляли основу Winchelsea. В ноябре этого же года «Газпром» получил 50% Wintershall Noordzee, а также 100% в СП по торговле (Wingas, WIEH, WIEE) и хранению газа (Astora, подземных хранилищах газа «Хайдах», «Йемгум» и Реден) в обмен на 25% плюс одна акция в четвертом и пятом участках в ачимовских отложениях, которые достались «дочке» BASF Wintershall. С мая 2019 года Михаилу Фридману с партнерами принадлежит 33% в крупнейшей нефтегазовой компании Европы Wintershall Dea, в которую вошли активы Wintershall, BASF остался ее контролирующим акционером.

На проекте Winchelsea закончено строительство двух поисковых скважен 44/23g-14 (Winchelsea-1) и 44/23g-15 (Winchelsea-2) и открыто одноименное месторождение, отмечает «Газпром». Но из-за нерентабельности «участниками проекта принято решение о приостановке развития проекта и сдаче лицензий». РБК направил запрос представителю Wintershall Dea.