«Коммерсантъ» узнал о намерении Kraft Heinz продать заводы в России

Kraft Heinz продаст заводы в Ставрополье и Иваново по производству детского питания, компания оценивает их вместе с локальными брендами в 2,5–3 млрд руб., пишет газета. В Kraft Heinz отказались комментировать «рыночные слухи»

Фото: Jim Young / Reuters

Американский продовольственный концерн Kraft Heinz ищет покупателя на свой бизнес в России по производству детского питания, на продажу выставлены два завода и и локальные бренды «Сами с усами» и «Умница». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах и крупных производителях продуктов.

Kraft Heinz намерена продать Ивановский комбинат детского питания и расположенный в Ставропольском крае «Хайнц-Георгиевск», их совокупная мощность — 30 тыс. тонн сухих, жидких каш и пюре ежегодно, пишет издание. В прошлом году на этих заводах выпустили свыше 13,3 тыс. тонн продукции, чистая выручка сегмента выросла до $43 млн (на 8,5%), EBITDA достигла $2,8 млн, рассказал источник газеты.

В Kraft Heinz отказались комментировать «рыночные слухи».

Продажа активов Kraft Heinz обсуждала с группой компаний «Черноголовка», она производит снеки, сладости, напитки и выпускает собственную линейку детского питания, пишет «Коммерсантъ». В «Черноголовке» не прокомментировали изданию эту информацию.

Один из источников газеты сообщил, что Kraft Heinz оценивает свой бизнес в России в 2,5–3 млрд руб. По словам управляющего директора инвестиционного бизнеса Россельхозбанка Ильи Шумова, эта сумма примерно равна балансовой стоимости собственного капитала «Хайнц-Георгиевска» и Ивановского комбината детского питания. В эти дни зарубежные компании при продаже российского бизнеса в значительной степени ориентируются на объем исходных инвестиций, чем на финансовые показатели производства, отметил он. Шумов полагает, что Kraft Heinz без труда найдет покупателя, поскольку строительство подобных заводов подорожало на десятки процентов из-за инфляционных факторов.

Kraft Heinz при этом не продает предприятие «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, которое выпускает консервированные продукты, кетчупы и соусы, отметили собеседники газеты, указав, что это производство приносит концерну основную часть выручки в России.

Читайте на РБК Pro Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи Pro 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам Статьи Pro Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Исследования Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Как просить повышения зарплаты: 9 правил Как просить повышения зарплаты: 9 правил Инструкции Pro Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы Статьи

По данным NielsenIQ, Heinz входят в пятерку марок по продажам в сегменте сухого питания для детей, в число крупнейших брендов входят «ФрутоНяня» липецкого «Прогресса», «Агуша» (PepsiCo) и «Тема» (Danone).

В начале марта Kraft Heinz сообщила о приостановке всех новых инвестиций в Россию, экспорта в Россию собственной продукции и импорта из нее.