Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».

Медведев уточнил, что теперь в проекте будет участвовать вся розничная торговля в регионе, если ее ведут российские юрлица, а не только отдельные организации, находящиеся по конкретному адресу.

По словам министра финансов Антона Силуанова, за 2018 год по системе tax free прошло 42 тыс. покупок, а за 11 месяцев текущего года их объем вырос на 35%. Общий товарооборот по проекту составил около 17 млрд руб. Силуанов отметил, что вскоре система станет проще, так как перейдет на электронный документооборот. Принять документы о переходе планируется в первой половине 2020 года, добавил он.

В апреле 2018 года в ряде российских регионов заработал пилотный проект tax free. Так, если иностранные туристы сделают покупку на сумму не менее 10 тыс. руб., они смогут вернуть сумму НДС при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза.

Сейчас в проекте участвуют 13 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Татарстан, Мордовия, Волгоградская, Ростовская, Калининградская, Нижегородская, Самарская, Московская и Свердловская области и Краснодарский край.