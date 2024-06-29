Деньги Баффета после его смерти передадут в специально созданный фонд

Баффет сообщил, куда пойдет большая часть его состояния после смерти

Баффет ежегодно жертвует средства на благотворительность, в том числе фонду Гейтса. После смерти основателя Berkshire организация «не получит никаких денег» от семьи, они перейдут в новый фонд, попечителями которого будут его дети

Миллиардер Уоррен Баффет (состояние, по версии Forbes, — $128 млрд) отдаст большую часть своих средств в специально созданный фонд, попечителями которого будут его дети — Сьюзи, Говард и Питер Баффет, сообщил он в интервью Wall Street Journal

Таким образом, исполнительный директор Berkshire Hathaway исключил, что деньги достанутся фонду Билла Гейтса, с которым ранее сотрудничал инвестор. «Фонд Гейтса не получит никаких денег после моей смерти», — сказал Баффет.

По словам миллиардера, он не давал своим детям никаких указаний, но поделился с ними личным взглядом на то, как использовать его богатство: «Его следует использовать, чтобы помочь людям, которым не так повезло, как нам. В мире восемь миллиардов людей <...> Есть много способов помочь людям». Дети должны будут единогласно решить, на какие благотворительные цели пойдут деньги.

Баффет сообщил, что несколько раз переписывал завещание, а окончательное решение принял, увидев, «как дети повзрослели за эти годы».

Сьюзи Баффет 71 год, она возглавляет Фонд Шервуда, который занимается развитием дошкольного образования. 66-летний Говард Баффет руководит собственным фондом, чья цель — обеспечение продовольственной безопасности и смягчение последствий военных конфликтов. Оба они входят в совет директоров Berkshire. 66-летний Питер Баффет возглавляет фонд NoVo, который среди прочего занимается поддержкой коренных народов в США.

Гейтс основал фонд со своей бывшей женой Мелиндой в 2000 году, основными целями организации являются повышение доступности здравоохранения, борьба с нищетой, расширение доступа к информационным технологиям и образованию. За последние два десятилетия Баффет пожертвовал фонду около $43 млрд, пишет Financial Times. В частности, накануне миллиардер объявил о передаче на благотворительность, в том числе и организации Гейтса, акции Berkshire Hathaway на сумму $5,3 млрд.

После последнего раунда благотворительных взносов он владеет акциями Berkshire почти на $130 млрд.

Баффет, которому в августе исполнится 94 года, делает ежегодные пожертвования в пять благотворительных организаций c 2006 года. В 2010-м он вместе с Гейтсом и его бывшей супругой запустил филантропическую кампанию The Giving Pledge, в рамках которой все присоединившиеся к ней обязуются отдать большую часть своего состояния на благотворительность.

Состояние Билла Гейтса, по данным Forbes, составляет $133 млрд, в рейтинге богатейших людей он занимает восьмую строку. В марте 2020 года он покинул совет директоров Microsoft. Баффет находится на десятом месте в списке самых богатых людей планеты