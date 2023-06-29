WSJ узнала, что женщин на собеседовании у Гейтса спрашивали о порнографии

WSJ: на собеседовании в личный офис Билла Гейтса у женщин спрашивают о сексе и наркотиках

WSJ узнала, что кандидаток на работу в личный офис Гейтса якобы спрашивали об их сексуальном опыте, в том числе о предпочтениях в порнографии. Пресс-секретарь Гейтса сообщила, что ей об этом не известно

Билл Гейтс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Женщин-кандидатов на работу в частном офисе миллиардера Билла Гейтса (пятый в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $117,9 млрд) спрашивали при собеседовании о внебрачных связях, сексуальном опыте и предпочтениях в порнографии, узнала The Wall Street Journal (WSJ).

Собеседники газеты утверждают, что служба безопасности Гейтса допрашивала их о многих аспектах сексуальной жизни, а также об употреблении наркотиков. Некоторых женщин спрашивали, «танцевали ли они когда-нибудь за доллары», а также болели ли они когда-нибудь венерическими заболеваниями, отмечает газета.

Пресс-секретарь Гейтса заявила WSJ, что не слышала о подобных случаях. «Такая линия опроса была бы неприемлемой и являлась бы нарушением соглашения с подрядчиком, который должен соблюдать законы о проверке перед приемом на работу», — сказала она.

Как отмечает издание, проверки кандидаток в офис Гейтса проводились консалтинговой фирмой Concentric Advisors. Там прокомметировали WSJ, что все использованные протоколы бесед соответствуют действующему законодательству США.

Юрисконсульт федеральной Комиссии по равным возможностям при трудоустройстве Кэрол Мяскофф сообщила газете, что любые вопросы о здоровье кандидата или его психиатрическом анамнезе при собеседованиях на приеме на работу прямо запрещены федеральным законом. Вопросы, связанные с незаконным употреблением наркотиков в прошлом, могут нарушать тот же закон, поскольку могут выявить зависимость, которая считается инвалидностью. Но в законодательстве нет жесткого запрета на вопросы, связанные с сексом, отметила она. Но «получение интимной информации и принятие каких-либо неблагоприятных действий с этой информацией», таких как отклонение кандидата, может стать основанием для судебного иска.

Билл Гейтс был подвергнут служебному расследованию Microsoft в 2019 в связи с обвинениями в сексуальных отношениях с сотрудницей компании в 2000 году. Как отмечала WSJ, именно из-за этого скандала миллиардер покинул совет директоров Mкомпьютерного гиганта.

В мае газета писала, что американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле людьми и покончивший с собой в 2019 году, пытался угрожать основателю Microsoft из-за его романа с бриджисткой из России Милой Антоновой. WSJ со ссылкой на документы пишет, что Антонова хотела открыть онлайн-школу игры в бридж и искала средства. Борис Николич, который был советником Гейтса, познакомил женщину с Эпштейном, чтобы помочь ей привлечь финансирование.

По словам источников издания, в 2017 году Эпштейн направил Гейтсу электронное письмо, в котором попросил основателя Microsoft возместить ему расходы на учебу Антоновой. Как сообщили собеседники, сумма «была несущественна» для обоих, но Эпштейн дал понять, что знал о тайном романе Гейтса с Антоновой, который уже закончился, и может его разоблачить (основатель Microsoft тбыл женат на Мелинде Гейтс, они развелись в 2021 году после 27 лет брака).

Представитель Гейтса заявила изданию, что миллиардер не имел никаких деловых отношений с Эпштейном. По утверждению Бориса Николича, он обсуждал с финансистом только вопросы благотворительности.