Как «Фермерский островок» подружил малый аграрный бизнес с супермаркетами

Фото: пресс-служба Минсельхоза Владимирской области

Курс на импортозамещение в условиях западных санкций открыл новые возможности для российских фермеров. В крупных торговых сетях в разных регионах России начали появляться специальные выделенные зоны для сбыта продукции локальных сельхозпроизводителей и производителей пищевой продукции. Речь идет о проекте Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) — «Фермерский островок». Проект реализуют по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Проект «Фермерский островок» появился, чтобы помочь малому аграрному бизнесу расширить возможности реализации своей продукции. «Шестой год Корпорация МСП оказывает поддержку предпринимателям по расширению рынков сбыта, взаимодействуя с крупнейшими торговыми сетями страны. Но далеко не все могут выполнить жесткие требования сетей, поэтому и появился проект «Фермерский островок», чтобы даже самые маленькие предприниматели смогли представить свою продукцию на его полках и стать ближе к покупателю», — объясняет гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Корпорация МСП — федеральный институт по поддержке малого и среднего предпринимательства. Создан в 2015 году и заявляет своей целью среди прочего помощь предпринимателям по участию в закупках крупнейших заказчиков и попаданию на полки ретейлеров. Ее контролирующим акционером является Российская Федерация в лице Минэкономразвития. В экосистему поддержки корпорации входят МСП Банк, предоставляющий льготные кредиты предпринимателям, фонд «МИР», финансирующий компании на стадии роста и развития, и другие организации. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития также создана Цифровая платформа МСП.РФ для адресного подбора и дистанционного предоставления мер поддержки предпринимателям и тем, кто только хочет ими стать. В режиме одного онлайн-окна можно узнать о мерах господдержки, пройти диагностику бизнеса, получить различные услуги, пройти бизнес-обучение и многое другое. Цифровая платформа МСП.РФ для малого и среднего бизнеса: как это работает Национальные проекты

Как работают «Фермерские островки»

«Фермерский островок» — это отдельная торговая площадка формата магазин-в-магазине, располагающаяся в федеральных торговых сетях, в магазинах у дома с высоким трафиком и средним чеком, в торговых центрах и других локациях. В проекте на текущий момент участвуют четыре федеральные торговые сети: «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Лента».

Фото: пресс-служба Минсельхоза Республики Башкортостан

Отличительная особенность такого бизнеса — работа по модели кооператива. При таком формате на прилавках присутствует продукция в среднем 10–35 фермеров. Производители могут сами договариваться о том, чтобы их товары не конкурировали между собой, но дополняли друг друга, предоставляя покупателям максимально широкий ассортимент.

Например, в Кирове с января работает «Фермерский островок» в супермаркете «Пятерочка» на улице Блюхера. Оператором островка стал сельхозкооператив «Вятское фермерство», созданный личными подсобными хозяйствами Подосиновского района на севере Кировской области. Кооператив сегодня насчитывает 30 членов. «Мы производим молочную, мясную продукцию. Теперь фермерским хозяйствам будет проще доставлять наши вкуснейшие натуральные продукты потребителю», — говорит руководитель «Вятского фермерства» Анна Момотова.

География проекта По данным на июнь 2023 года, 44 «Фермерских островка» организовано в 23 субъектах федерации: Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Курганской, Смоленской, Кировской, Волгоградской, Рязанской, Калужской областях, Республиках Башкирия, Крым, Татарстан, Калмыкия, Бурятия, Чувашской и Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-ненецком автономном округах. В ближайшее время откроется еще шесть таких островков.

Цифры проекта 29 субъектов МСП из числа сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции являются операторами «Фермерских островков».

Более 400 производителей уже представляют на полках торговых объектов свою продукцию.

Количество ассортиментных позиций «Фермерских островков» превышает 5 тыс. SKU (stock keeping unit, единица складского учета).

Без строгих требований ретейлеров

«Как небольших сельхозпроизводителей, нас привлекает возможность попасть на полки торговых сетей. Мы видим проблему своих коллег, которые не могут выдавать объемы, запрашиваемые федеральными ретейлерами», — рассказывает учредитель ООО «Редис» (оператор «Фермерского островка» в Иваново) Дмитрий Усачев.

«На фоне крупных торговых сетей, куда на полки очень сложно пробиться малому производителю, специализированные магазины формата «Фермерский островок» дают возможность торговать своей продукцией малым сельхозпроизводителям, — поясняет Александр Исаевич. — Реализация проекта позволяет фермерам и производителям пищевой продукции выйти на рынок ритейла даже с малыми объемами производства».

Кроме того, возможность объединиться с другими производителями позволяет делить расходы на развитие такого формата бизнеса. «Наш кооператив работает в проекте с июня 2022 года и открывает в Симферополе уже пятый «Фермерский островок», — рассказывает председатель кооператива «Сады Хана Алана» (оператор «Фермерских островков» в Крыму) Эльзара Сейдаметова. — Мы расширили ассортимент и увеличили число поставщиков до 20. Количество работающих торговых объектов позволяет снизить логистические затраты на единицу продукции и одновременно увеличить объемы реализации наших фермеров».

«Фермерский островок» — это и возможность работать в узнаваемом проекте с поддержкой Корпорации МСП и региональных органов исполнительной власти, обращает внимание Александр Исаевич. Корпорация сопровождает создание «Фермерских островков» на всех этапах: от идеи до открытия. Это помощь по подбору локации для размещения «Фермерского островка» в регионе, взаимодействие с федеральными торговыми сетями о приемлемых условиях аренды, поддержка по подбору поставщиков для «Фермерского островка», возможность взять в МСП Банке кредит на специальных условиях, взаимодействие с региональными властями, если необходимо дополнительное финансирование на основе местных программ поддержки бизнеса или нужны партнеры для создания кооператива.

Как попасть в проект Для участия в проекте достаточно отправить онлайн-заявку на Цифровой платформе МСП.РФ. Потенциальные поставщики должны соответствовать трем критериям: Быть зарегистрированным в Едином реестре субъектов МСП. Быть местным (внутрирегиональным) производитель пищевой продукции. Иметь сертификаты о соответствии продукции общероссийским стандартам качества.

«Проект открывает двери крупнейших в стране торговых сетей для небольших сельхозтоваропроизводителей. Они получают хорошие возможности сбыта своих товаров, а федеральные ретейлеры расширяют ассортимент продукции местных производителей и привлекают дополнительное внимание покупателей», — уверен Александр Исаевич.