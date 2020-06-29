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В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

В состав закупочного альянса могут войти крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Китая, что даст им возможность избежать ценовых войн между собой и добиться снижения стоимости закупок
BRENT BR-7.20 $40,96 +0,64%
PetroChina PTR $33,71 -0,12% Купить
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Несколько китайских нефтеперерабатывающих госкомпаний, среди которых есть China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), Sinochem, PetroChina и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), ведут переговоры о формировании группы для совместных закупок нефти за рубежом, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, формирование такого союза уже получило одобрение со стороны властей Китая и соответствующих регулирующих органов.

Участие в переговорах принимают представители компаний, которые в общей сложности импортируют по 5 млн барр. нефти в сутки. Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.

На начальном этапе участники альянса планируют совместно подавать заявки на закупку некоторых сортов российской и африканской нефти на спотовом рынке, сообщили источники Bloomberg. Собеседники агентства отметили также, что первая такая заявка на покупку сибирской нефти ESPO, поставляемой по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), может быть подана уже в июле. В будущем к альянсу могут подключиться и независимые нефтепеработчики, в том числе и так называемые чайники (мелкие НПЗ) из провинции Шаньдун.

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Причиной попытки формирования китайскими нефтепереработчиками закупочного альянса Bloomberg считает рост цен на сырье на спотовом рынке после того, как экономика Китая начала восстанавливаться после эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Агентство напоминает, что еще в 2003 году китайские металлургические компании сформировали альянс для закупок за границей медного концентрата. Сейчас в группу, известную как CSPT, входят более десятка компаний, закупающих через нее около 80% всего импорта медного концентрата в Китай.

Автор: Евгений Калюков
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