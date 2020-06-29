Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

Chesapeake Energy, которая считается одним из пионеров сланцевой отрасли США, подала заявление о банкротстве, сообщается на сайте корпорации.

«Компания добровольно подала заявку на защиту по Главе 11 в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса», — говорится в заявлении.

Задолженность компании составила около $7 млрд. В рамках соглашения с кредиторами Chesapeake Energy получит ссуду в размере $925 млн. Кроме того, кредиторы и держатели обеспеченных векселей выделят ей $600 млн.

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