Американец из «кремлевского доклада» Минфина США оценил ущерб

Американская IPG Photonics и ее владелец Валентин Гапонцев заявили суду США, что компания потеряла «миллионы долларов» из-за его включения в список «российских олигархов». Гапонцев — единственный гражданин США в этом перечне

Валентин Гапонцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Американская компания IPG Photonics заявила суду США, что потеряла американские госконтракты на «несколько миллионов долларов» из-за того, что Минфин США включил ее совладельца Валентина Гапонцева в список «российских олигархов» по закону «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). «Если Гапонцев останется в списке, истцы [IPG Photonics Corporation и сам Гапонцев] потеряют еще контракты на несколько миллионов в будущем», — предупредила защита бизнесмена в меморандуме, поданном 27 марта в ответ на ходатайство Минфина США об отклонении иска. Копия документа есть у РБК.

Ранее в марте Минфин США попросил суд округа Колумбия (Вашингтон) отказать в рассмотрении иска Гапонцева, обосновав это тем, что публикация списка олигархов (неофициально известного как «кремлевский список») не подразумевала, что кто-либо из его фигурантов ведет вредоносную деятельность, что термин «олигарх» использовался просто в значении «очень богатый человек» и что компания Гапонцева не сумела доказать потерю клиентов из-за «кремлевского доклада».

В IPG Photonics говорят, что передали в суд показания, где изложили детали проектов с государственными подрядчиками США, затронутые включением Гапонцева в «кремлевский список». Кроме того, IPG считает, что ряд потенциальных контрагентов компании «даже не пытаются поднимать вопрос о сотрудничестве, вместо этого обращаясь к ее конкурентам, чтобы избежать осложнений, связанных с включением [Гапонцева в список]».