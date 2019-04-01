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Американец из «кремлевского доклада» Минфина США оценил ущерб
Американская IPG Photonics и ее владелец Валентин Гапонцев заявили суду США, что компания потеряла «миллионы долларов» из-за его включения в список «российских олигархов». Гапонцев — единственный гражданин США в этом перечне
Валентин Гапонцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Американская компания IPG Photonics заявила суду США, что потеряла американские госконтракты на «несколько миллионов долларов» из-за того, что Минфин США включил ее совладельца Валентина Гапонцева в список «российских олигархов» по закону «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). «Если Гапонцев останется в списке, истцы [IPG Photonics Corporation и сам Гапонцев] потеряют еще контракты на несколько миллионов в будущем», — предупредила защита бизнесмена в меморандуме, поданном 27 марта в ответ на ходатайство Минфина США об отклонении иска. Копия документа есть у РБК.

Ранее в марте Минфин США попросил суд округа Колумбия (Вашингтон) отказать в рассмотрении иска Гапонцева, обосновав это тем, что публикация списка олигархов (неофициально известного как «кремлевский список») не подразумевала, что кто-либо из его фигурантов ведет вредоносную деятельность, что термин «олигарх» использовался просто в значении «очень богатый человек» и что компания Гапонцева не сумела доказать потерю клиентов из-за «кремлевского доклада».

В IPG Photonics говорят, что передали в суд показания, где изложили детали проектов с государственными подрядчиками США, затронутые включением Гапонцева в «кремлевский список». Кроме того, IPG считает, что ряд потенциальных контрагентов компании «даже не пытаются поднимать вопрос о сотрудничестве, вместо этого обращаясь к ее конкурентам, чтобы избежать осложнений, связанных с включением [Гапонцева в список]».

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Американский «олигарх»

Минфин США должен был составить список «олигархов в Российской Федерации» на основе четких критериев — отделить класс «коррумпированных приближенных российского президента Владимира Путина», считает защита Гапонцева. Вместо этого ведомство просто скопировало полный список российских миллиардеров по версии Forbes. При этом правительство США признает, что:

  • Гапонцев — американский гражданин и «физик с мировым именем»;
  • Он проживает в США последние 20 лет;
  • Его богатство почти целиком происходит от его компании IPG Photonics по производству коммерческих лазеров;
  • Компания торгуется на нью-йоркской бирже NASDAQ, базируется в Массачусетсе и входит в индекс S&P 500;
  • Миллионы американцев держат акции IPG на своих пенсионных счетах».

Кроме того, сам журнал Forbes начиная с 2019 года включил Гапонцева в «американский» список миллиардеров.

И тем не менее, Минфин США, как отмечает защита бизнесмена, поменял его юридический статус просто с «американского гражданина» на «американского гражданина и российского олигарха». «Олигарх» — это «член или сторонник автократической группировки... представитель политической олигархии», ссылаются юристы на определение из словаря. Причислив Гапонцева к российским «олигархам», ведомство поместило его и его компанию «в список сообщников неприятеля США [России], от которых американский бизнес должен держаться подальше».

Провайдер решений по комплаенсу Visual Compliance, на чьи данные опираются «тысячи компаний», пометил Гапонцева и IPG Photonics красным флажком, а банки и контрагенты стали подвергать их более строгим проверкам, говорится в меморандуме.

Истцы попросили американский суд удовлетворить их ходатайство об обеспечительных мерах и убрать Гапонцева из списка «российских олигархов» еще до окончательного решения суда.

80-летний Гапонцев владеет около 31% акций IPG Photonics, он является исполнительным директором и председателем правления компании. С марта 2018 года его состояние, по оценке Forbes, снизилось с $3 млрд до $2 млрд. Акции IPG Photonics с момента публикации «Кремлевского доклада» упали примерно на 40%.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: олигарх, Минфин США, физик, миллиардер
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