ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,20 62,34 EUR Нал. 73,64 72,66 USD Бирж. 62,71 -0,09 EUR Бирж. 73,19 +0,53 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 5889,50 -212,50 IMOEX 2290,29 +1,78% RTSI 1150,70 +2,27% Brent 79,44 +2,33% DJIA 24509,22 +1,21% Nasdaq 7566,69 +0,84%
РЖД потратят ₽10 млрд на строительство подходов к Сколково и Одинцово
Лента новостей
Арестованные из-за дела братьев Магомедовых счета НМТП разблокировали 18:33, Бизнес На Украине заявили о претензиях на земли России и Польши 18:25, Политика Больше половины россиян ожидали повышения пенсионного возраста 18:24, Общество Bloomberg узнал о следствии против Barclays и Goldman Sachs в Германии 18:07, Экономика Роскомнадзор предупредил о нарушении каналом France24 закона о СМИ 18:04, Технологии и медиа Против красноярского чиновника возбудили дело за взятку от китайца за лес 18:01, Общество РЖД потратят ₽10 млрд на строительство подходов к Сколково и Одинцово 18:01, Бизнес Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 17:59, РБК и «Шелл» Руководство «Яблока» предложит распустить отделение Митрохина 17:54, Политика Совет директоров ПАО «Россети» одобрил продажу 10% акций ФСК 17:51, Экономика Илюмжинов поддержит выдвижение Дворковича на пост главы ФИДЕ 17:34, Общество Минфин сохранит беспошлинный порог для интернет-покупок до 2019 года 17:33, Потребрынок В Тюмени в ДТП с участием спикера гордумы погибли два человека 17:33, Общество Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 17:30, Спецпроект РБК Спорт Alibaba начнет продавать в России продукты 17:29, Бизнес Как живут китайцы и чему у них можно научиться (а чему не стоит) 17:26, Стиль Увольняемые сотрудники ВЭБа получат по пять окладов 17:14, Финансы Липецкий губернатор объяснил твит о «мести душ убитых» сборной Германии 17:12, Политика «Разгром криптовалют еще не закончен»: что ждет биткоин 17:06, Крипто В США открывшему стрельбу в Capital Gazette предъявлены обвинения 17:03, Общество Россия введет ограничения в отношении мемориальных проектов Литвы 16:55, Политика Миллер заявил о создании трибунала по расторжению контрактов с Украиной 16:54, Экономика От Головина до Арзани: как сыграли самые перспективные футболисты ЧМ-2018 16:50, Спорт Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 16:50, Партнерский материал Акции-чемпионы: чьи спонсоры окажутся лучшей инвестицией ЧМ-2018. День 15 16:44, Quote Миллер назвал вариант маршрута второй ветки «Турецкого потока» в Европу 16:32, Бизнес В Ульяновске ФСБ обыскала минздрав и заксобрание из-за госзакупок 16:29, Общество Иерусалим: город специй, уличной еды и авантюрных рецептов 16:24, РБК и Минтуризма Израиля​
РЖД потратят ₽10 млрд на строительство подходов к Сколково и Одинцово
Бизнес, 18:01
0
РЖД потратят ₽10 млрд на строительство подходов к Сколково и Одинцово
РЖД планируют потратить 10 млрд руб. на развитие транспортной доступности инновационного центра «Сколково» и Одинцовского района. Глава совета директоров РЖД Аркадий Дворкович в мае стал сопредседателем фонда «Сколково»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Компания «Российские железные дороги» собирается инвестировать 10 млрд руб. в транспортную доступность инновационного центра «Сколково», говорится в презентации РЖД, имеющейся в распоряжении РБК. Подлинность презентации РБК подтвердил представитель РЖД.

В презентации указывается, что на эти цели планируется потратить средства компании. Как пояснил представитель РЖД, деньги будут расходоваться в рамках «Программы реализации комплексного проекта развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла в 2012–2020 годы и период до 2025 года». По этой программе реализуются два взаимосвязанных проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры Смоленского направления, которые планируется завершить в 2025 году: организация ускоренного движения электропоездов на участках Москва — Одинцово и Москва — Усово.

Представитель компании говорит, что реализация этого проекта обеспечит транспортную доступность не только инновационного центра «Сколково», но и Одинцовского района.

Сейчас ближайшая станция к «Сколково» на линии Москва — Одинцово — «Трехгорка». Но уже в 2018 году будет запущена новая станция «Инновационный центр Сколково», находящаяся в непосредственной близости к объектам научно-технического комплекса.

На этой станции будет построен транспортный хаб. «В конце четвертого квартала 2018 года построят остановочно-пересадочную станцию, 400-метровый пешеходный переход через Минское шоссе и офисный центр», — говорил в марте 2018 года гендиректор Объединенной дирекции по управлению активами и сервисами «Сколково» Антон Яковенко в интервью телеканалу «Москва 24». РЖД в рамках этого транспортного хаба строят железнодорожную инфраструктуру, отмечал он, а остальные объекты — структуры Михаила Гуцериева (цитата по «РИА Новости»).

Представитель РЖД сказал РБК, что в 2018 году на участке Москва — Одинцово компания построит третий главный путь с учетом новой станции. Но говорить о том, что средства РЖД будут направлены исключительно на «Сколково», неправильно, поскольку станция около инновационного центра не конечная, уточняет сити-менеджер «Сколково» Максим Шейфель.

Газета «Ведомости» весной 2015 года писала, что обеспечение «транспортной доступности» инновационного центра «Сколково» обойдется в 6 млрд руб. Такая цифра была в программе развития Московского транспортного узла, которая рассматривалась на заседании межведомственной рабочей группы под председательством Аркадия Дворковича, который на тот момент занимал пост вице-премьера, курировавшего транспорт. В мае 2018 года Дворкович покинул правительство и стал сопредседателем фонда «Сколково». При этом он остался председателем совета директоров РЖД.

Представитель РЖД не уточнил, почему стоимость проекта увеличилась почти вдвое. Представитель «Сколково» пока не ответил на запрос РБК.

Автор: Василий Маринин.
Теги: «РЖД» , «Сколково» , Аркадий Дворкович
Главное
Alibaba начнет продавать в России продукты Бизнес
Материалы по теме
Медведев предложил сделать Дворковича председателем фонда «Сколково» Общество
В РЖД решили уволить почти 30 тыс. сотрудников к 2025 году Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter