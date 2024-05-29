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В России появится единый портал о туризме с данными об отелях и гидах

На портале соберут данные о достопримечательностях, отелях, ресторанах и гидах. На их основе планируют создать ПО для формирования «комплексных предложений о путешествиях» по запросам пользователей
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил создать в России единую цифровую платформу в сфере туризма для сбора, хранения и обработки данных о достопримечательностях, гостиницах, заведениях общественного питания, работе экскурсоводов и гидов, транспорте и других услугах, говорится на сайте Кремля.

Предполагается, что пользователей платформы — участников рынка туристических услуг — будут идентифицировать в том числе с помощью единой биометрической системы «для повышения прозрачности и безопасности рынка». Персональные данные будут хранить в обезличенной форме.

На основе этих сведений будет создано программное обеспечение, которое позволит «формировать, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексные предложения о путешествиях» по запросам пользователей.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В 2013 году в России создали национальный туристический портал Russia Travel, который рассказывает о регионах страны и их достопримечательностях. В декабре 2023-го власти объявили о его перезапуске и объединении с инфраструктурой московской цифровой платформы RussPass.

Помимо создания новой платформы Путин поручил правительству утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Он предусматривает создание круглогодичных курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях и на Байкале. В Минэкономразвития говорили, что проект предполагает строительство отелей на 74 тыс. номеров и создание более 100 тыс. рабочих мест, а курорты смогут принимать около 9 млн туристов ежегодно.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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