В России появится единый портал о туризме с данными об отелях и гидах
Президент Владимир Путин поручил создать в России единую цифровую платформу в сфере туризма для сбора, хранения и обработки данных о достопримечательностях, гостиницах, заведениях общественного питания, работе экскурсоводов и гидов, транспорте и других услугах, говорится на сайте Кремля.
Предполагается, что пользователей платформы — участников рынка туристических услуг — будут идентифицировать в том числе с помощью единой биометрической системы «для повышения прозрачности и безопасности рынка». Персональные данные будут хранить в обезличенной форме.
На основе этих сведений будет создано программное обеспечение, которое позволит «формировать, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексные предложения о путешествиях» по запросам пользователей.
В 2013 году в России создали национальный туристический портал Russia Travel, который рассказывает о регионах страны и их достопримечательностях. В декабре 2023-го власти объявили о его перезапуске и объединении с инфраструктурой московской цифровой платформы RussPass.
Помимо создания новой платформы Путин поручил правительству утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Он предусматривает создание круглогодичных курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях и на Байкале. В Минэкономразвития говорили, что проект предполагает строительство отелей на 74 тыс. номеров и создание более 100 тыс. рабочих мест, а курорты смогут принимать около 9 млн туристов ежегодно.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет