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Бизнес ,  
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ЦОДД назвал причины отказа в ночных пропусках для фур на МКАД

Отказ приходит, если данные юрлица не совпадают с данными в госреестре, если у водителя есть неуплаченные штрафы или не соответствует экологический класс автомобиля. Новый пропускной режим на МКАД начнет действовать с 15 июня
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Частой причиной отказа в получении ночного пропуска для проезда по МКАД грузовиков массой более 3,5 т служит несоответствие данным госреестра, сообщили РБК в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Очень частой причиной отказа является тот факт, что юридическое лицо не совпадает с данными из единого госреестра, не совпадает адрес погрузки, неправильно указана зона (МКАД или ТТК), часто у водителей выявляются задолженности по штрафам, не соответствует масса нагрузки или экологический класс и другие», — пояснили в центре.

В ЦОДД подчеркнули, что возможность получить пропуск появилась у всех перевозчиков заранее, 14 апреля (пропуска начнут действовать с 15 июня). Срок ввода пропускного режима переносился, чтобы перевозчики могли повторно подать заявку в случае отказа, отметили в центре.

Директор по стратегическому развитию логистической компании NAWINIA Рустам Юлдашев рассказал РБК, что пока у них нет понимания , как будут учитываться пропуска, оформленные ранее, и что будет с ночными перевозками.

«Пока мы работаем по действующим, выданным ранее пропускам, однако в них значатся другие адреса. Будут ли они действовать в качестве дневных после введения новых правил 15 июня, пока не ясно», — заявил Юлдашев.

В феврале власти ввели пропускной режим для транзитных грузовиков массой более 12 т на МКАД. Меру также решено было распространить на грузовики массой более 3,5 т. В дептрансе посчитали, что это уменьшит число грузовиков на московском кольце на 15%, а количество аварий — на 20%.

Автоперевозчики сообщили о невозможности получить ночные пропуска на МКАД
Бизнес
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

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Ограничение должно было вступить в силу в апреле, затем его введение перенесли на май. Окончательной датой власти назвали 15 июня.

Однако транспортные и логистические компании начали жаловаться, что не могут получить ночные пропуска. «В ответ на большинство запросов о выдаче разрешения приходят отказы без объяснения конкретной причины. В частности, отказ аргументируется следующим образом: «Представление заявителем противоречивых либо недостоверных сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе противоречащих сведениям, полученным посредством межведомственного информационного взаимодействия», — сообщили в логистической компании ПЭК.

В компании также пожаловались, что причину отказа можно выяснить только через департамент транспорта мэрии Москвы; однако обращение там рассматривают в течение 30 дней, еще 14 дней уходит на рассмотрение заявки. В ПЭК подчеркивали, что в среднем на получение пропуска требуется три недели, однако срок может увеличиться и до двух месяцев.

Авторы
Евгения Лебедева Евгения Лебедева, Мария Лисицына
ЦОДД МКАД фуры пропуск
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