ЦОДД назвал причины отказа в ночных пропусках для фур на МКАД

Отказ приходит, если данные юрлица не совпадают с данными в госреестре, если у водителя есть неуплаченные штрафы или не соответствует экологический класс автомобиля. Новый пропускной режим на МКАД начнет действовать с 15 июня

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Частой причиной отказа в получении ночного пропуска для проезда по МКАД грузовиков массой более 3,5 т служит несоответствие данным госреестра, сообщили РБК в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Очень частой причиной отказа является тот факт, что юридическое лицо не совпадает с данными из единого госреестра, не совпадает адрес погрузки, неправильно указана зона (МКАД или ТТК), часто у водителей выявляются задолженности по штрафам, не соответствует масса нагрузки или экологический класс и другие», — пояснили в центре.

В ЦОДД подчеркнули, что возможность получить пропуск появилась у всех перевозчиков заранее, 14 апреля (пропуска начнут действовать с 15 июня). Срок ввода пропускного режима переносился, чтобы перевозчики могли повторно подать заявку в случае отказа, отметили в центре.

Директор по стратегическому развитию логистической компании NAWINIA Рустам Юлдашев рассказал РБК, что пока у них нет понимания , как будут учитываться пропуска, оформленные ранее, и что будет с ночными перевозками.

«Пока мы работаем по действующим, выданным ранее пропускам, однако в них значатся другие адреса. Будут ли они действовать в качестве дневных после введения новых правил 15 июня, пока не ясно», — заявил Юлдашев.