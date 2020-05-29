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Пандемия коронавируса ,  
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В Leroy Merlin заявили об устранении выявленных при проверке нарушений

В Роспотребнадзоре, сообщили, что действительно проводили внеплановые проверки в магазинах. Выявленные в результате нарушения были устранены
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Leroy Merlin прокомментировали сообщения о внеплановой проверке в связи с якобы выявленными Роспотребнадзором нарушениями санитарного законодательства в столичных магазинах. В пресс-службе компании РБК заявили, что не получали официальных запросов от надзорного ведомства.

В Leroy Merlin сообщили, что в начале мая у Роспотребнадзора были претензии к московским магазинам касательно недостаточного количества рециркуляторов (приборов для очистки и обеззараживания воздуха). В компании отметили, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции закупили необходимое количество обеззараживающих ламп, а потому замечания к столичным магазинам сети были сняты.

Там также отметили, что проверки проводились в Екатеринбурге, Воронеже, Кирове, Твери, Санкт-Петербурге, однако по их результатам были составлены акты без замечаний к деятельности объектов.

Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов
Бизнес
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В центральном управлении Роспотребнадзора на запрос РБК сообщили, что по результатам мониторинговых обследований в апреле выявили нарушения санитарного законодательства к осуществлению профилактических мероприятий, а потому провели внеплановую выездную проверку трех магазинов сети ООО «Леруа Мерлен Восток», согласованную Прокуратурой Москвы. По ее результатам было выявлено нарушение порядка обеззараживания воздуха помещений и использования средств для дезинфекции.

В результате были составлены протоколы об административном правонарушении. Выявленные нарушения были устранены.

Вечером 29 мая «Ведомости» со ссылкой на представителя Роспотребнадзора сообщили о том, что нарушения санитарного законодательства у Leroy Merlin выявило московское управление надзорного ведомства. Собеседник издания, близкий к мэрии Москвы, заявил, что за месяц на магазины были составлены восемь административных протоколов, которые касались несоблюдения требований по социальному дистанцированию и за отсутствие средств индивидуальной защиты у сотрудников.

При этом магазины Leroy Merlin в столичном регионе не закрывались на период самоизоляции, поскольку в их ассортименте были товары первой необходимости.

Авторы: Анна Левинская, Артем Филипенок
Теги: Leroy Merlin, Роспотребнадзор
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