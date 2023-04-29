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AFP узнало о расследовании Франции в отношении российской «дочки» «Ашана»

Challenges и AFP: Франция с 2020 года расследует коррупцию в российской дочке «Ашана»
Следствие ведут с марта 2020 года, когда бывший топ-менеджер российской дочки «Ашана» сообщил, что из-за коррупционных схем французский ретейлер теряет в России 2-3% оборота или €80-100 млн, пишет журнал Challenges
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Французская финансовая прокуратура с 2020 года ведет расследование в отношении российской «дочки» продуктового рейтелера «Ашан» из-за подозрений в коррупции, пишет журнал Challenges. Эту информацию подтвердил источник AFP.

По данным журнала, расследование носит конфиденциальный характер и было начато еще в марте 2020 года, сразу после того, как бывший топ-менеджер российской «дочки» «Ашана» Алексей Жарков рассказал изданию Les Echos, что из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании, французский ретейлер в России терял около 2-3% оборота или €80-100 млн.

Следствие ведется по нескольким эпизодам: коррупция иностранного должного лица, коррупция физлица, соучастие и сокрытие этих преступлений. По информации Challenges, с начала 2022 года прокуратуре дали показания несколько сотрудников и бывших руководителей Auchan Россия.

Расследование нацелено на выяснение фактов, связанных с деятельностью российского филиала, не касается Auchan в целом и является «исключительно российским делом», сообщили АFP в пресс-службе французского ретейлера.

Материал дополняется

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