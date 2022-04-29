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Бизнес ,  
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В «Энел Россия» сменился гендиректор

Им стала директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании Жанна Седова, она сменит Стефана Мориса Звегинцова. «Энел Россия» — российская генерирующая компания, «дочка» итальянской Enel
Жанна Седова
Жанна Седова (Фото: ПАО «Энел Россия»)

Новым генеральным директором компании «Энел Россия» (российская генерирующая компания, «дочка» итальянской Enel) станет Жанна Седова, следует из данных сервера раскрытия информации.

На этом посту она сменит Стефана Мориса Звегинцова, полномочия которого будут прекращены с 1 мая.

До этого Седова была директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям «Энел Россия».

«В связи с тем что полномочия генерального директора ПАО «Энел Россия» Стефана Мориса Звегинцова прекращены с 1 мая 2022 года, избрать Жанну Игоревну Седову новым генеральным директором ПАО «Энел Россия» с 1 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

Помимо нее в правление компании будут входить Олег Косменюк, Нина Леонова, Михаил Верещагин и Матвей Атцени Москвитин. Накануне Леонова заняла должность финансового директора, а последние семь лет она работала директором по финансам и страхованию. Она сменит Юлию Матюшову, принявшую решение покинуть компанию.

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Звегинцов возглавил компанию в 2020 году, он продолжит работать в группе Enel. В сообщении на сайте компании отмечается, что он «стоял у истоков создания российского подразделения итальянской Enel в России», возглавлял московское представительство Enel с 2000 по 2007 год. В это время был заключен договор на доверительное управление Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге, куплены доли в ОАО «ОГК-5» (переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», а затем — в ПАО «Энел Россия»), ООО «Русэнергосбыт» и ООО «Северэнергия». С 2008 по 2010 год Звегинцов возглавлял российский дивизион по разведке и добыче углеводородов Enel.

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«За время своего пребывания в России г-н Звегинцов способствовал внедрению и реализации крупных инвестиционных проектов, развитию компании в сторону новых технологий и международных практик, он также активно поддерживал передовые энергетические тренды, в частности возобновляемую энергетику», — отметили в «Энел Россия».

О том, что Звегинцов в мае покинет свой пост, а его место займет Седова, ранее в апреле писала газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к «Энел Россия». По словам одного из них, об этом 25 апреля он объявил сотрудникам, отметив, что «иностранцам все сложнее занимать руководящие позиции» в компаниях в России и риски «становятся все более ощутимыми». Топ-менеджер назвал свой уход болезненным, но отметил, что это решение акционеров, рассказал собеседник издания. При этом он продолжит курировать российское подразделение в составе менеджмента головной группы Enel, писала газета.

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Елена Чернышова
Россия гендиректор Enel
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