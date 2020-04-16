Ажиотажный спрос на гречку увеличил в марте средний чек «Пятерочек»

В марте россияне стали реже ходить в магазины, зато стали больше там тратить. Именно средний чек стал в минувшем месяце главным драйвером роста продаж X5 Retail Group

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Поведение потребителей, которые в середине марта ажиотажно закупались впрок, изменило структуру выручки X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Об этом свидетельствуют предварительные операционные результаты крупнейшего российского ретейлера за первый квартал 2020 года.

В январе—марте 2020 года выручка группы увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9% и составила 468,5 млрд руб. Продовольственная инфляция в первом квартале замедлилась до 2%, тогда как в четвертом квартале равнялась 3,5%.

Сопоставимые продажи — показатель, отражающий динамику выручки одних и тех же магазинов в отчетный период (без учета открытия новых точек или закрытия ранее существовавших), — выросли на 5,7%. В то же время средний чек в сопоставимых продажах увеличился на 1,9%, трафик — на 3,7%.

В январе-феврале рост сопоставимых продаж был обусловлен прежде всего трафиком, зато в марте на фоне распространения коронавирусной инфекции и ожидаемых мер по борьбе с пандемией основным драйвером роста стало уже увеличение среднего чека. Из-за ограничений на передвижения покупатели меньше посещали магазины, но покупали больше.

В середине марта потребители закупали туалетную бумагу, бакалею, консервы и другие продукты с долгим сроком хранения. В марте 2020 года средний чек вырос в «Пятерочке» по сравнению с мартом 2019-го на 7%, в «Перекрестке» — на 13,2%, а в январе и феврале этого года размер среднего чека падал и там, и там на 1–3%. Цифры «Карусели» не показательны, так как группа закрыла часть магазинов этого формата.