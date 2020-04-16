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Пандемия коронавируса ,  
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Ажиотажный спрос на гречку увеличил в марте средний чек «Пятерочек»

В марте россияне стали реже ходить в магазины, зато стали больше там тратить. Именно средний чек стал в минувшем месяце главным драйвером роста продаж X5 Retail Group
X5 Retail Group FIVE ₽2 159,5 +2,52% Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Поведение потребителей, которые в середине марта ажиотажно закупались впрок, изменило структуру выручки X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Об этом свидетельствуют предварительные операционные результаты крупнейшего российского ретейлера за первый квартал 2020 года.

В январе—марте 2020 года выручка группы увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9% и составила 468,5 млрд руб. Продовольственная инфляция в первом квартале замедлилась до 2%, тогда как в четвертом квартале равнялась 3,5%.

Сопоставимые продажи — показатель, отражающий динамику выручки одних и тех же магазинов в отчетный период (без учета открытия новых точек или закрытия ранее существовавших), — выросли на 5,7%. В то же время средний чек в сопоставимых продажах увеличился на 1,9%, трафик — на 3,7%.

В январе-феврале рост сопоставимых продаж был обусловлен прежде всего трафиком, зато в марте на фоне распространения коронавирусной инфекции и ожидаемых мер по борьбе с пандемией основным драйвером роста стало уже увеличение среднего чека. Из-за ограничений на передвижения покупатели меньше посещали магазины, но покупали больше.

В середине марта потребители закупали туалетную бумагу, бакалею, консервы и другие продукты с долгим сроком хранения. В марте 2020 года средний чек вырос в «Пятерочке» по сравнению с мартом 2019-го на 7%, в «Перекрестке» — на 13,2%, а в январе и феврале этого года размер среднего чека падал и там, и там на 1–3%. Цифры «Карусели» не показательны, так как группа закрыла часть магазинов этого формата.

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Менеджмент X5 Retail Group констатировал, что уровень закупок впрок оставался высоким до начала апреля с заметным трендом к уменьшению количества посещений магазинов, но увеличенным средним чеком.

Покупатели, следует из объяснений X5 Retail Group, стали реже ходить в магазины большого формата: они, как правило, удалены от жилых кварталов или находятся в торговых центрах, где сейчас функционируют только точки, продающие продукты и товары первой необходимости.

В феврале «Перекрестки» обслужили 17,8 млн покупателей, а в марте — только 6,4 млн. Снижение количества клиентов в «Пятерочках» было меньшим: в феврале — 17,1 млн человек, в марте — 13,4 млн.

Чем управляет и кто владеет X5 Retail Group

На 31 марта 2020 года под управлением X5 Retail Group находилось 16,6 тыс. магазинов, из них 15,7 тыс. «Пятерочек», 846 супермаркетов «Перекресток» и 73 гипермаркета «Карусель». Группа является крупнейшим по выручке ретейлером в России, на втором месте — «Магнит»

Крупнейшим владельцем X5 Retail Group является «Альфа-Групп» с пакетом 47,9%. Капитализация 16 апреля на Лондонской фондовой бирже — $7,56 млрд.

Пандемия и меры безопасности сказались на увеличении количества заказов в онлайн-сервисе Perekrestok.ru и экспресс-доставке из «Пятерочек»: в пиковые дни это были 8,7 тыс. и 10 тыс. заказов соответственно. Чистая выручка Perekrestok.ru в первом квартале 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза, до 2 млрд руб.

Другие публичные российские ретейлеры еще не предоставляли своих отчетов. Аналитики Renaissance Capital ожидают, что X5 Retail Group и его ближайший конкурент «Магнит» (представит отчет 24 апреля), будут устойчивы как к последствиям пандемии, так и валютной волатильности. Оба ретейлера в первом квартале выиграют от краткосрочного увеличения спроса, прогнозируют аналитики в своем отчете.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Анна Левинская
Теги: X5 Retail Group, продажи
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