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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
В 2013 году Лэй Цзюнь поспорил с главой крупнейшего в Китае производителя кондиционеров, что спустя пять лет выручка его компании превзойдет доходы Gree Electric, однако оказался не прав
Лэй Цзюнь (Фото: Shawn Koh / Bloomberg)

Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.

Предприниматели заключили пари еще в 2013 году, напоминает агентство. Тогда в эфире одного из китайских телеканалов Лэй заявил, что, по его оценкам, через пять лет доход производителя смартфонов превысит доход Gree Electric. Конкретные показатели выручки бизнесмены тогда не указали.

«Пусть вся страна станет свидетелем, если через пять лет наши доходы превзойдут доходы Gree, председатель Дун, пожалуйста, заплатите мне один юань», — сказал тогда Лэй. Но его оппонент предложил увеличить ставку до 1 млрд юаней.

В воскресенье, 28 апреля, Gree Electric, отмечает Bloomberg, отчитался о доходе в 198 млрд юаней ($29,4 млрд) за прошедший год. Это, пишет агентство, примерно на 20 млрд юаней ($2,97 млрд) больше, чем у Xiaomi за тот же период.

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Однако станет ли глава Xiaomi выплачивать проспоренный миллиард, неясно, пишет Bloomberg. В 2013 году, по данным агентства, его высказывания расценивались как вызов выскочки одному из авторитетных национальных предпринимателей.

Представители Xiaomi и Gree от комментариев по этому поводу отказались.

Азартные игры на материковой части Китая запрещены, также напоминает Bloomberg.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Xiaomi
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