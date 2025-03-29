Индийский миллиардер задумался о переезде из Британии из-за нового налога

Бизнесмен прожил в королевстве 30 лет, но задумался о переезде на фоне отмены безналогового режима для иностранцев на доходы, полученные вне Британии. Новая мера спровоцировала бегство богачей из страны, сообщали местные СМИ

Миллиардер Лакшми Миттал (состояние по версии Forbes $17,7 млрд) собирается переехать из Великобритании, где прожил три десятка лет, из-за нового закона в отношении нерезидентов, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники из окружения бизнесмена.

74-летний Миттал — председатель правления ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталелитейной и горнодобывающей компании. В 2006 году его Mittal Steel объединилась с французской Arcelor, так и образовалась нынешняя компания.

«Он изучает свои возможности и примет окончательное решение в течение этого года. Есть большая вероятность, что он перестанет быть налоговым резидентом Великобритании», — сказал друг Миттала.

Источники издания отметили, что миллиардер скупал недвижимость в Дубае. В целом у него есть недвижимость в других странах Европы, США, Азии.

Если Миттал примет решение уехать, то он станет одним из самых богатых предпринимателей, переехавших из-за изменений налоговой политики в отношении иностранцев-нерезидентов со статусом non-domiciled или non-dom (отсутствие постоянного места жительства), проживающих в королевстве. Ранее они избегали уплаты налогов на доходы, полученные за границей, и платили их только с доходов в Британии. Таким статусом обладала, к примеру, жена экс-премьера страны Риши Сунака Акшата Мурти — это вызвало скандал в свое время.

Но в октябре прошлого года власти объявили, что отменят этот налоговый режим. С 6 апреля его заменят другой системой, согласно которой не платить налоги на зарубежные доходы можно будет только в течение четырех лет после переезда в королевство. Для уже живущих в стране лиц со статусом non-dom предусмотрен переходный период в два года. В Британии в целом намерены повысить налоги из-за дыры в бюджете.

В мировом списке миллиардеров Forbes Миттал занимает 109 место, он обозначен в нем как индийский бизнесмен. Среди британских предпринимателей выше него в списке только один человек — Майкл Платт, глава компании по управлению хедж-фондами BlueCrest Capital Management, с состоянием $18,8 млрд.