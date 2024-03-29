 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Выручка РЖД превысила рекордные ₽3 трлн

Консолидированная выручка РЖД превысила 3 трлн руб. в 2023 году
Выручка РЖД с учетом дочерних предприятий увеличилась до 3,017 трлн руб. по итогам 2023 года. Драйвером роста стали грузовые перевозки и предоставление доступа к инфраструктуре сети
РЖД RU000A0JXN05 ₽988,83 -0,03% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суммарные доходы РЖД составили 3,017 трлн руб. в 2023 году. Об этом глава холдинга Олег Белозеров заявил в ходе итогового заседания коллегии Минтранса, которое состоялось в пятницу, 29 марта, передает корреспондент РБК.

«Последняя информация буквально горячая. Вчера вечером мы подвели общий баланс холдинга РЖД. Мы на правлении отчитывались непосредственно по ОАО «РЖ‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌Д», а вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий. Мы достигли исторического рекорда доходов — 3 трлн 17 млрд руб.», — заявил Белозеров.

Консолидированная финансовая отчетность группы РЖД по МСФО учитывает результаты работы самих РЖД и 94 «дочек», пояснили в пресс-службе холдинга. Общая выручка 2023-го на 16% превышает показатель предыдущего года — в 2022-м она составила 2,6 трлн руб.

Драйвером роста стали грузовые перевозки и предоставление доступа к инфраструктуре железнодорожной сети — в общей сложности доход от них увеличился на 16,6% и составил 2,242 трлн руб. против 1,923 трлн руб. годом ранее. До этого компания опубликовала отчетность по РСБУ, согласно которой выручка ОАО «РЖД» выросла на 16,4% к предыдущему году, до 2,609 трлн руб.

РЖД представили дизайн высокоскоростного поезда
Бизнес

Доходы от пассажирских перевозок выросли на 23,3%, до 356,1 млрд руб. Наибольший вклад в этот показатель внесли восстановление пассажирооборота, который год к году увеличился на 11%, и индексация тарифов — сначала на 8,1% в январе, а потом на 10,75% в декабре.

Как сообщил перевозчик, операционные расходы холдинга РЖД «росли более низкими темпами», чем доходы, и составили 2,615 трлн руб. — рост на 12,7% к уровню 2022-го. При этом компания, выполняя обязательства по коллективному договору за отчетный период, индексировала зарплаты сотрудников три раза. Так, общий размер индексации составил 7,95% с учетом доиндексации за 2022 год, повышен минимальный размер заработной платы.

Читайте на РБК Pro
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового

Операционная прибыль и чистая прибыль группы выросли на 43 и 51% к предыдущему году — до 402,5 млрд руб. и 170,1 млрд руб. соответственно.

С учетом того, что компания привлекает финансирование для реализации «масштабной» инвестиционной программы, показатели долговой нагрузки остаются на «комфортном уровне» и соответствуют целевым ориентирам: соотношение чистого долга к EBITDA у РЖД за 2023 год составило 2,4х.

Инвестпрограмма в прошлом году была реализована также в «рекордном объеме» — более 1,2 трлн руб. «Это самый высокий показатель по объему инвестиций в обновление и развитие основных фондов компании с момента создания в 2003 году», — подчеркивают в РЖД. В прошлом году инвестпрограмма была направлена в основном на обновление парка локомотивов, повышение пропускной и провозной способности и обеспечение безопасности инфраструктуры, включая реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы развития транспортной системы.

Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты

Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»

Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии

ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками

В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ

Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт

Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России

В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео

Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам
Авторы
Теги
Виктория Елетина Виктория Елетина
РЖД Олег Белозеров МСФО
Материалы по теме
РЖД разрешили вернуть билеты без сбора после теракта в «Крокус Сити»
Общество
РЖД представили дизайн высокоскоростного поезда
Бизнес
Мантуров анонсировал передачу РЖД шести импортозамещенных «Ласточек»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 16:47
На Украине объявили в розыск главу МИД Приднестровья Игнатьева Политика, 21:09
Минюст признал иноагентами депутата Вишневского и «Первый отдел» Политика, 21:09
Wildberries и Ozon ограничили работу пунктов выдачи заказов в Белгороде Бизнес, 21:06
Число пострадавших при ударе дрона в Белгороде выросло до трех Общество, 20:47
Вратарь сборной России по футболу выиграл чемпионат Азербайджана Спорт, 20:29
ФСБ сообщила о задержании мужчины, причастного к обстрелу Луганска Политика, 20:25
Выручка РЖД превысила рекордные ₽3 трлн Бизнес, 20:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Феномен зеленого двора: как жизнь в окружении природы влияет на горожан РБК и ПИК, 20:22
Орбан назвал «самый идеальный» вариант для Украины Политика, 20:11
Федотов начнет выступать в НХЛ в качестве запасного голкипера Спорт, 20:09
Зачем Макрон посетил Бразилию и снялся с Лулой в лесах Амазонии Политика, 20:07
Работавший в «Крокусе» подросток нанес первый удар по мячу в матче РПЛ Спорт, 20:01
Около 4 тыс. жилых зданий в Белгороде получили повреждения с начала года Общество, 19:58
Как импортозамещение стимулирует промышленность Отрасли, 19:46