Выручка РЖД превысила рекордные ₽3 трлн

Выручка РЖД с учетом дочерних предприятий увеличилась до 3,017 трлн руб. по итогам 2023 года. Драйвером роста стали грузовые перевозки и предоставление доступа к инфраструктуре сети

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суммарные доходы РЖД составили 3,017 трлн руб. в 2023 году. Об этом глава холдинга Олег Белозеров заявил в ходе итогового заседания коллегии Минтранса, которое состоялось в пятницу, 29 марта, передает корреспондент РБК.

«Последняя информация буквально горячая. Вчера вечером мы подвели общий баланс холдинга РЖД. Мы на правлении отчитывались непосредственно по ОАО «РЖ‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌Д», а вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий. Мы достигли исторического рекорда доходов — 3 трлн 17 млрд руб.», — заявил Белозеров.

Консолидированная финансовая отчетность группы РЖД по МСФО учитывает результаты работы самих РЖД и 94 «дочек», пояснили в пресс-службе холдинга. Общая выручка 2023-го на 16% превышает показатель предыдущего года — в 2022-м она составила 2,6 трлн руб.

Драйвером роста стали грузовые перевозки и предоставление доступа к инфраструктуре железнодорожной сети — в общей сложности доход от них увеличился на 16,6% и составил 2,242 трлн руб. против 1,923 трлн руб. годом ранее. До этого компания опубликовала отчетность по РСБУ, согласно которой выручка ОАО «РЖД» выросла на 16,4% к предыдущему году, до 2,609 трлн руб.

Доходы от пассажирских перевозок выросли на 23,3%, до 356,1 млрд руб. Наибольший вклад в этот показатель внесли восстановление пассажирооборота, который год к году увеличился на 11%, и индексация тарифов — сначала на 8,1% в январе, а потом на 10,75% в декабре.

Как сообщил перевозчик, операционные расходы холдинга РЖД «росли более низкими темпами», чем доходы, и составили 2,615 трлн руб. — рост на 12,7% к уровню 2022-го. При этом компания, выполняя обязательства по коллективному договору за отчетный период, индексировала зарплаты сотрудников три раза. Так, общий размер индексации составил 7,95% с учетом доиндексации за 2022 год, повышен минимальный размер заработной платы.

Операционная прибыль и чистая прибыль группы выросли на 43 и 51% к предыдущему году — до 402,5 млрд руб. и 170,1 млрд руб. соответственно.

С учетом того, что компания привлекает финансирование для реализации «масштабной» инвестиционной программы, показатели долговой нагрузки остаются на «комфортном уровне» и соответствуют целевым ориентирам: соотношение чистого долга к EBITDA у РЖД за 2023 год составило 2,4х.

Инвестпрограмма в прошлом году была реализована также в «рекордном объеме» — более 1,2 трлн руб. «Это самый высокий показатель по объему инвестиций в обновление и развитие основных фондов компании с момента создания в 2003 году», — подчеркивают в РЖД. В прошлом году инвестпрограмма была направлена в основном на обновление парка локомотивов, повышение пропускной и провозной способности и обеспечение безопасности инфраструктуры, включая реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы развития транспортной системы.