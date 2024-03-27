Роспатент отказал в правах автору инсталляции «Счастье не за горами»

Бизнесмен сохранил за собой право выпускать одежду с фразу «Счастье не за горами» вопреки требованию автора одноименной инсталляции. Роспатент заключил, что художник не придумывал само словосочетание

Фото: Игорь Хакимов / ТАСС

Автору пермской инсталляции «Счастье не за горами» Борису Матросову не удалось добиться отмены прав предпринимателя Алексея Мальцева на одноименный товарный знак. Соответствующее решение вынес Роспатент, оно опубликовано на сайте ведомства.

Арт-объект установлен на берегу реки Кама в Перми. Матросов создал его в 2005 году для подмосковного фестиваля «Арт-Поле», в 2009 году ее установили на набережной, надпись стала одним из символов города. Известность за пределами Перми он получил после появления в фильме «Географ глобус пропил» (с Константином Хабенским в главной роли) и сериале «Реальные пацаны», изображение также появилось в клипе White Dress американского рэпера Канье Уэста.

Автор указывал, что фраза приобрела известность благодаря арт-объекту и его появлению в массовой культуре. Инсталляцию включают в путеводители среди других достопримечательностей города, история создания изложена на сайте Пермского музея «PERMM».

Правообладатель, однако, настаивал: фраза «счастье не за горами» отдельно от арт-объекта не является узнаваемой как часть именно этой инсталляции и сама по себе является не результатом творческого труда Морозова, а устойчивым выражением в значении «счастье близко и достижимо». Он также привел примеры появления этой фразы в фильме «Семь невест ефрейтора Збруева» 1970 года и песне «Привет, как дела?».

Коллегия Роспатента согласилась с доводами ответчика и напомнила, что еще в 1859 году вышло произведение литературного критика и поэта Николая Добролюбова «Счастие не за горами», а значит творческим трудом была создана именно сама инсталляция букв.

Бизнесмен получил патент на фразу в 2022 году с правом выпуска одежды и обуви. Он рассказывал прежде, что запатентованная фраза никак не связана с арт-объектом, поскольку авторские права на инсталляцию принадлежат художнику. Однако защитники художника указали, что сам предприниматель опубликовал видеозапись, на которой тот стоит на фоне арт-объекта, а его голос за кадром говорит: «Как я создал бренд одежды?». Далее кадр с инсталляцией сменяют кадры с созданием одежды. По мнению адвокатов художника, это доказывает связь бренда и инсталляции, поскольку бизнесмен «прекрасно осознавал ассоциативную связь с арт-объектом и намеренно именно эту фразу зарегистрировал».

«Фраза «Счастье не за горами» ему не принадлежит. Она принадлежит нам: мы подали официальную заявку в Роспатент, заплатили все госпошлины и налоги. Только мы имеем право писать «Счастье не за горами» с использованием всевозможных шрифтов и цветов, с разными коллаборациями», — подчеркивал бизнесмен.