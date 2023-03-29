Adidas поспорила с Black Lives Matter о логотипе

Фонд Black Lives Matter пытается зарегистрировать логотип с тремя параллельными полосами, но в Adidas сочли, что товарный знак будет слишком похож на их собственный логотип, используемый с 1952 года

Adidas попросил американский регулятор отклонить заявку на товарный знак со стороны Black Lives Matter Global Network Foundation, утверждая, что в обратном случае возникнет путаница между их логотипами. Ретейлер направил письмо в Управление по товарным знакам США, пишет Reuters.

Black Lives Matter ранее попросили зарегистрировать логотип с тремя параллельными полосами на спортивных товарах.

В Adidas напомнили, что продают спортивную одежду под собственными логотипом с тремя параллельными полосами с 1952 года, товарный знак за эти 70 лет приобрел «международную известность и огромное общественное признание». Однако логотип BLM «состоит из трех полос, которые сходны до степени смешения с трехполосным знаком по внешнему виду и общему коммерческому впечатлению», подчеркнули в Adidas. Там указали, что покупатели могут предположить, будто товары от двух компаний «происходят из одного и того же источника или что они связаны или спонсируются Adidas».

Управление по товарным знакам США дало фонду Black Lives Matter Global Network Foundation срок до 6 мая для ответа на претензии Adidas.

В январе Adidas проиграла судебный процесс против бренда Thom Browne, использующего в своем логотипе четыре параллельные полосы. Ретейлер требовал возмещения ущерба на $7,8 млн, однако в Thom Browne настаивали, что полоски — распространенный символ, а продукция двух компаний нацелена на разные целевые аудитории.

Из судебных документов следовало, что Adidas с 2008 года подала более 90 исков и подписала более 200 соглашений об урегулировании, связанных с трехполосным товарным знаком.