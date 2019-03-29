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Глава «Яндекс.Такси» предложил Медведеву упростить закон для таксистов
Чтобы работать легально, водители такси помимо статуса самозанятых должны регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Упростить эту норму для таксистов на встрече с членами кабмина предложил Тигран Худавердян
Тигран Худавердян (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян в ходе встречи с членами российского правительства, на которой также присутствовал председатель кабмина Дмитрий Медведев, предложил ввести электронные путевые листы для таксистов и упростить ряд норм транспортного законодательства для самозанятых водителей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-заказа такси. Премьер, по информации его представителей, поручил проработать эти вопросы присутствовавшим на встрече членам кабмина .

Инициатива Худавердяна, как указали в «Яндекс.Такси», заключалась в том, чтобы приравнять с точки зрения транспортного законодательства самозанятых таксистов к индивидуальным предпринимателям (ИП). Сейчас для таких водителей, по информации пресс-службы, действует ограничение на получение разрешения на автомобиль для работы в такси. Чтобы работать легально, таксисты, которые уже зарегистрировались в налоговой службе и платят налоги, вынуждены помимо статуса самозанятого получать статус ИП, указали в пресс-службе. Для водителей это лишние выплаты и бюрократия, «которые обесценивают возможности налогового режима для самозанятых», указали в компании, заметив, что предложение Худавердяна могло бы предоставить самозанятым право получать разрешения на свои машины такси без дублирования статуса ИП.

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Кроме того, на встрече с Медведевым гендиректор «Яндекс.Такси», по данным пресс-службы, предложил цифровизировать процесс предрейсовых осмотров в такси. Сейчас водителям перед каждой сменой выдаются бумажные путевые листы, пояснили в компании, подчеркнув, что сегодня такая норма устарела. Вместо нее Худавердян предложил опираться при проверке на показатели специальных устройств, которые собирают информацию о состоянии автомобиля и которыми оборудовано большинство машин. Подобные результаты, согласно предложению гендиректора «Яндекс.Такси», могли бы формировать электронный путевой лист. Впоследствии эти данные можно будет хранить в едином реестре.

Сервис онлайн-заказа такси «Яндекс.Такси» был запущен компанией «Яндекс» в 2011 году. Сейчас, согласно информации на его сайте, он работает более чем в 300 городах России, а также в Белоруссии, Молдавии, Украине, Армении, Грузии, Киргизии, Казахстане, Латвии, Литве, Сербии, Эстонии, Узбекистане, Израиле, Кот-д’Ивуаре и Финляндии. В прошлом году оборот сегмента такси компании достиг 19,2 млрд руб.

Авторы: Ирина Парфентьева, Евгения Маляренко
Теги: «Яндекс. Такси», Правительство
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