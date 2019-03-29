Крупнейший производитель троллейбусов предупредил о массовых увольнениях

Завод «Тролза» предупредил власти Саратовской области о возможности увольнения примерно половины сотрудников. В середине марта глава компании был задержан ФСБ, и на заводе опасаются, что это может пагубно сказаться на предприятии

Фото: ЗАО «Тролза» / VK

Крупнейший в России производитель троллейбусов, завод «Тролза» (выпускает также электробусы), предупредил власти Саратовской области о возможности массового сокращения сотрудников. Власти получили уведомление о возможности увольнения с 3 июня 2019 года 500 работников (всего, по данным предприятия, на заводе работает около тысячи человек).

«В центр занятости населения Энгельса 1 марта поступило уведомление о возможном высвобождении работников ЗАО «Тролза» с 3 июня 2019 года (500 человек)», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора области.

Там отметили, что по закону работодатель обязан уведомлять органы занятости о возможности сокращений за три месяца, однако до реальных увольнений такого масштаба может и не дойти. «Отметим, в большинстве случаев работодатель не проводит предполагаемое высвобождение работников в полном объеме или совсем отзывает уведомление о высвобождении из органов службы занятости. Как показывает практика, фактическое высвобождение составляет порядка 50% от заявленного количества высвобождаемых», — отметили в пресс-службе.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о готовности властей региона поддержать предприятие. ​«На одном из старейших заводов Энгельса сложилась непростая ситуация. Руководство «Тролзы» заявило о намерении сократить часть работников. Считаю, что, прежде чем идти на такие крайние меры, нужно проработать все возможности предприятия, изыскать резервы, проявить ответственность за судьбы людей. Уникальный трудовой коллектив важно сохранить. Областная власть готова оказать необходимую поддержку», — сказал Радаев.

РБК направил запрос в ЗАО «Тролза».