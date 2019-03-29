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Крупнейший производитель троллейбусов предупредил о массовых увольнениях
Завод «Тролза» предупредил власти Саратовской области о возможности увольнения примерно половины сотрудников. В середине марта глава компании был задержан ФСБ, и на заводе опасаются, что это может пагубно сказаться на предприятии
Фото: ЗАО «Тролза» / VK

Крупнейший в России производитель троллейбусов, завод «Тролза» (выпускает также электробусы), предупредил власти Саратовской области о возможности массового сокращения сотрудников. Власти получили уведомление о возможности увольнения с 3 июня 2019 года 500 работников (всего, по данным предприятия, на заводе работает около тысячи человек).

«В центр занятости населения Энгельса 1 марта поступило уведомление о возможном высвобождении работников ЗАО «Тролза» с 3 июня 2019 года (500 человек)», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора области.

Там отметили, что по закону работодатель обязан уведомлять органы занятости о возможности сокращений за три месяца, однако до реальных увольнений такого масштаба может и не дойти. «Отметим, в большинстве случаев работодатель не проводит предполагаемое высвобождение работников в полном объеме или совсем отзывает уведомление о высвобождении из органов службы занятости. Как показывает практика, фактическое высвобождение составляет порядка 50% от заявленного количества высвобождаемых», — отметили в пресс-службе.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о готовности властей региона поддержать предприятие. ​«На одном из старейших заводов Энгельса сложилась непростая ситуация. Руководство «Тролзы» заявило о намерении сократить часть работников. Считаю, что, прежде чем идти на такие крайние меры, нужно проработать все возможности предприятия, изыскать резервы, проявить ответственность за судьбы людей. Уникальный трудовой коллектив важно сохранить. Областная власть готова оказать необходимую поддержку», — сказал Радаев.

РБК направил запрос в ЗАО «Тролза».

В середине марта 2019 года сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ задержали гендиректора «Тролза» Ивана Котвицкого. СК сообщал о причастности задержанного к даче взятки сотруднику налоговой службы. После задержания Котвицкого пресс-служба ЗАО «Тролза» заявила, что это может серьезно повредить предприятию, оказавшемуся в непростой ситуации из-за нехватки оборотных средств.

«Отсутствие генерального директора на рабочем месте в дни, когда решается вопрос жизни или смерти завода, может крайне пагубно сказаться на нашем предприятии», — говорилось в заявлении.​

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина
Теги: Саратовская область, массовые увольнения
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