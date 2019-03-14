ФСБ задержала директора крупнейшего в России производителя троллейбусов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,44 0,04 EUR Бирж. 73,98 -0,12 Brent 67,63 0,52% USD Нал. 65,87 65,05 EUR Нал. 74,65 73,63 USD ЦБ 65,40 -0,19 EUR ЦБ 74,06 0,04 EUR/USD 1,1303 -0,0027 BTC/USD Бирж. 3 939,00 -10,20 IMOEX 2 463,55 -0,29% RTSI 1 185,71 -0,29% DJIA 25 702,89 0,58% Nasdaq 7 643,41 0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 65,4 (-0,19) Quote, 12:36
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 74,06 (+0,04) Quote, 12:36
Костин подтвердил рефинансирование кредита Худайнатова Бизнес, 13:12 Первый аукцион по продаже санированного ЦБ банка провалился Финансы, 13:07 Костин назвал «чрезмерной мерой» арест Калви Бизнес, 13:04 Мария Шарапова получила приглашение на крупный турнир в Штутгарте Спорт, 12:59 Россия запретила полеты Boeing 737 MAX Бизнес, 12:58 В управлении собственной безопасности МВД в Москве нашли тайник с оружием Общество, 12:57 Костин заявил о готовности ВТБ безвозмездно передать долю в «Еврофинансе» Финансы, 12:55 «Помешаны» на спорте: как построить свой спорт-клуб с нуля РБК и ВТБ, 12:51 Песков назвал планы США по ракетным испытаниям продолжением слома ДРСМД Политика, 12:51 В Минтрансе заявили о недоработках Boeing 737 MAX Общество, 12:43 Силуанов предложил не разграничивать движимое и недвижимое имущество Экономика, 12:41 Козак предложил отсрочку для мешающих бизнесу новых законов Экономика, 12:40 Токен SingularityNET вырос на 7%. Стартап заключил важнейшее партнерство Крипто, 12:39 Депутат досрочно сложил полномочия после слов об «алкашах и тунеядцах» Политика, 12:32
Общество ,  
0 
ФСБ задержала директора крупнейшего в России производителя троллейбусов
Источники местных СМИ утверждают, что Ивана Котвицкого, гендиректора завода «Тролза», подозревают в даче взятки налоговому инспектору. По предварительным данным, речь может идти о сумме в 3 млн руб.
Иван Котвицкий (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали генерального директора троллейбусного завода «Тролза» в городе Энгельсе (Саратовская область) Ивана Котвицкого. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили местные СМИ — «Версия-Саратов» и «Взгляд-инфо».

Машиностроительная компания «Тролза» является крупнейшим в России производителем троллейбусов.

По данным обоих изданий, операцию проводили УФСБ и СУ СКР по Саратовской области. Официально правоохранительные органы не подтверждали информацию о задержании Котвицкого.

Источники «Взгляд-инфо» и ИА «Свободные новости» сообщили, что руководителя предприятия проверяют на причастность к коррупционному преступлению, совершенному в 2015 году. По предварительным данным «Взгляд-инфо», речь идет о возможной взятке налоговому инспектору.

«Сумма вознаграждения составила 3 млн руб.», — сказал собеседник издания, добавив, что инспектор, получивший взятку, уволилась из структур налоговой службы около двух лет назад.

На заводе «Тролза» отказались комментировать РБК сообщения о задержании Котвицкого.

Местные СМИ также напоминают, что в конце февраля сотрудники предприятия были отправлены в вынужденные отпуска из-за отсутствия заказов. Позже региональное министерство промышленности сообщило, что производство на предприятии возобновили.

По данным на сайте «Тролзы», на 2016 год завод выпускал более 66 тыс. троллейбусов, что ставит компанию на первое место в мире по этому показателю. Продукцию предприятия используют 19 стран и 89 городов России.

Автор: Маргарита Девяткина
При участии: Роман Кирьянов
Теги: троллейбусный завод
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter