ФСБ задержала директора крупнейшего в России производителя троллейбусов

Источники местных СМИ утверждают, что Ивана Котвицкого, гендиректора завода «Тролза», подозревают в даче взятки налоговому инспектору. По предварительным данным, речь может идти о сумме в 3 млн руб.

Иван Котвицкий (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали генерального директора троллейбусного завода «Тролза» в городе Энгельсе (Саратовская область) Ивана Котвицкого. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили местные СМИ — «Версия-Саратов» и «Взгляд-инфо».

Машиностроительная компания «Тролза» является крупнейшим в России производителем троллейбусов.

По данным обоих изданий, операцию проводили УФСБ и СУ СКР по Саратовской области. Официально правоохранительные органы не подтверждали информацию о задержании Котвицкого.

Источники «Взгляд-инфо» и ИА «Свободные новости» сообщили, что руководителя предприятия проверяют на причастность к коррупционному преступлению, совершенному в 2015 году. По предварительным данным «Взгляд-инфо», речь идет о возможной взятке налоговому инспектору.

«Сумма вознаграждения составила 3 млн руб.», — сказал собеседник издания, добавив, что инспектор, получивший взятку, уволилась из структур налоговой службы около двух лет назад.