Зампред Альфа-банка назвал неподходящим опыт Сингапура для России

Первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев на сессии экономического форума в Красноярске заявил о невозможности адаптации в России опыта Сингапура в корпоративном и государственном управлении. «Давайте пожелаем этому государству успехов, давайте ездить туда в университеты, приглашать оттуда спикеров. Но давайте учитывать, что эта страна с совершенно другой историей и культурой. Вряд ли мы можем перенять опыт Сингапура, разве что пересажать большую часть истеблишмента», — заметил Сысуев на сессии экономического форума в Красноярске.

Он позднее пояснил РБК, что один из основателей Сингапура «известен тем, что пересажал своих знакомых», а у России и Советского Союза «также есть опыт по арестам».

Ли Куан Ю был первым премьер-министром Сингапура, он занимал эту должность с 1959 по 1990 год. Одним из главных итогов правления Ли Куан Ю стал интенсивный рост экономики республики. Ему также принадлежит фраза: «Начав бороться с коррупцией, первым делом посадите трех своих друзей. Вы знаете, за что, и они знают, за что».​

В 2015 году Михаил Абызов, занимавший тогда пост министра по вопросам «открытого правительства», сообщал об организации в Сингапуре курсов по новым технологиям госуправления для российских министров и их замов, а также федеральных чиновников. Соглашение о проведении учебного курса было подписано на уровне правительств двух стран, на участие в тренингах были заявлены около ста чиновников.

В начале января 2019 года участники программы развития президентского кадрового резерва РАНХиГС проходили недельный тренинг в Сингапуре. Об этом сообщали телеканалу «Дождь» участники программы.