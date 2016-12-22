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Замглавы Минэнерго вернули статус куратора проектов на Сахалине
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Замглавы Минэнерго вернули статус куратора проектов на Сахалине
Бизнес, 14:51
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Замглавы Минэнерго вернули статус куратора проектов на Сахалине
Замминистра энергетики Кириллу Молодцову вернули ряд полномочий, включая освоение месторождений в рамках соглашений о разделе продукции — «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Ранее эти полномочия получил новый замминистра Павел Сорокин
Кирилл Молодцов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову вернули несколько полномочий, включая координацию освоения нефтегазовых месторождений на основе соглашений о разделе продукции (СРП, «Сахалин-1», «Сахалин-2»), представление интересов Минэнерго в Морской коллегии при правительстве и госкомиссии по вопросам развития Арктики, вопросы в сфере развития газовой промышленности (региональная газификация), а также международного сотрудничества по формированию единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза и Союзного государства России и Белоруссии. По этим вопросам Молодцов будет осуществлять координацию и контроль деятельности департаментов Минэнерго. Об этом говорится в протоколе совещания у министра Александра Новака от 21 марта. У РБК есть копия, ее подлинность подтвердили Молодцов и представитель министерства. Этот протокол конкретизирует распределение обязанностей между заместителями министра энергетики. Решение будет способствовать повышению эффективности исполнения ключевых задач нефтегазовой отрасли, добавил представитель Минэнерго. 

Молодцов обещал нефтяникам льготы при высокой стоимости добычи в Арктике
Бизнес

Неделю назад, 13 марта, часть этих полномочий, в том числе СРП, вместе с кураторством двух ключевых департаментов — добычи и переработки нефти и газа, которые ранее подчинялись Молодцову, Новак передал своему новому заместителю Павлу Сорокину. В феврале тот стал финалистом конкурса «Лидеры России», и президент Владимир Путин, узнав про его заслуги при подготовке сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти, призвал министра его повысить. В приказе Новака развитие Арктики не были поручено никому из заместителей, но оно фактически закреплялось за Сорокиным вместе с другими вопросами добычи нефти и газа, говорит сотрудник ведомства. Нормотворческая деятельность, касающаяся развития Арктики, остается в ведении Сорокина, добавил представитель Минэнерго.

Битва за Сахалин

До 2018 года бюджет Сахалинской области получал 75% доходов от налога на прибыль проекта «Сахалин-2», а 25% уходило в федеральный бюджет. В конце прошлого года Минфин предложил зеркальную схему и увеличил федеральную долю до 75%. Деньги предполагалось перенаправить на проекты по всему Дальнему Востоку. Но против этого выступили региональные власти, и в результате переговоров с вице-премьером Юрием Трутневым и министром финансов Антоном Силуановым им удалось отстоять часть доходов: с 2018 года прибыль от СРП-проекта будет разделена поровну между региональным и федеральным бюджетами.

Федеральный центр направит Сахалинской области около 16 млрд руб. субсидий в качестве компенсации половины доходов «Сахалина-2», изъятой в федеральный бюджет, сообщил 12 марта губернатор области Олег Кожемяко.

Молодцову тогда оставили только организацию и курирование производства газомоторного топлива и отдельные вопросы международного сотрудничества в нефтегазовой отрасли, выведя из его подчинения все профильные департаменты. Однако он сохранил членство в госкомиссии по вопросам Арктики. В среду, 28 марта, Молодцов опубликовал авторскую колонку в «Российской газете» о перспективах добычи нефти и газа в Арктической зоне и в тот же день провел встречу с делегацией во главе с генеральным управляющим дивизиона газового бизнеса в России и Австралии японской Mitsui & Co, которая является совладельцем проекта «Сахалин-2».

Молодцов рассказал РБК, что после выхода из отпуска 19 марта обсудил с министром круг полномочий, которые будет выполнять. 

Сорокин не ответил на запрос РБК.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Александр Новак , Минэнерго РФ , заместитель министра , перераспределение
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