В России прошли первые сделки с зелеными сертификатами по новому закону

Первые сделки на покупку зеленых сертификатов, выпущенных по национальной системе сертификации низкоуглеродной электроэнергии, заключат «ЕЭС-Гарант» и «Хевел». Такие сертификаты позволят бизнесу снижать углеродный след

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Компания «ЕЭС-Гарант» (входит в группу компаний «Т Плюс») и производитель солнечной электроэнергии «Хевел» заключают ряд сделок на приобретение зеленых сертификатов общим объемом 220 млн кВт·ч, которые станут первыми в рамках созданной национальной системы зеленых сертификатов, сообщили РБК в «Хевел».

«Энергосбытовая компания «ЕЭС-Гарант» заключает ряд сделок на приобретение для клиентов зеленых сертификатов на объем 220 млн кВт·ч, выработанных солнечными электростанциями «Хевел». Это первая сделка на рынке зеленых атрибутов с момента вступления в силу новых законодательных норм», — рассказали в компании.

Стороны сделки не раскрывают, для кого приобретаются сертификаты.

Как сообщил РБК источник в отрасли, стоимость атрибутов оценивается в диапазоне 4,5–10 руб. за кВт·ч в зависимости от объемов сделки.

О каких сертификатах идет речь

До появления в России механизма выпуска зеленых сертификатов компании могли подтвердить использование возобновляемых источников энергии в своей работе только двумя способами: через заключение двусторонних договоров на покупку электроэнергии из ВИЭ или за счет строительства собственной чистой генерации.

Покупка специальных сертификатов — инструмент, упрощающий подтверждение происхождения используемой электроэнергии. Соответствующий закон вступил в силу в России с 1 февраля. Он ввел систему сертификации происхождения электроэнергии и такие понятия, как атрибут генерации и сертификаты происхождения электроэнергии (зеленый сертификат).

Атрибуты — это права, которые возникают в результате производства электроэнергии на квалифицированных объектах возобновляемой (ВИЭ) или низкоуглеродной (ГЭС и АЭС) энергетики. Зеленый сертификат — документ, который подтверждает факт производства электроэнергии на таком объекте. Атрибут можно передать вместе с электроэнергией по двустороннему договору или через сертификат как вместе, так и отдельно от электроэнергии.

Для запуска национальной системы сертификации на базе НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков) был создан «Центр энергосертификации». Он ведет реестр атрибутов генерации и выдает сертификаты происхождения электроэнергии. Ожидается, что с помощью зеленых сертификатов потребители смогут повышать «экологичность» и снижать свой углеродный след.