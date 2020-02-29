Bloomberg сообщил о потере богатейшими людьми $444 млрд за неделю

Больше других потеряли Джефф Безос, Билл Гейтс, Бернар Арно и Элон Маск

Джефф Безос (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Снижение биржевых индексов по всему миру привело к тому, что за последнюю неделю 500 богатейших людей планеты потеряли $444 млрд, сообщает агентство Bloomberg на основе своих вычислений. Убытки значительно превысили все доходы с начала этого года.

Самые большие потери были у основателя Amazon Джеффа Безоса - $11,9 млрд. $10 млрд потерял глава Microsoft Билл Гейтс, $9 млрд глава LVMH Бернар Арно.

Среди тех, кто не входит в первую десятку, наибольшие потери зафиксированы у Элона Маска. Он лишился $9 млрд из-за падения акций Tesla.

Bloomberg указывает, что в минусе оказались 80% богатейших людей планеты. Большинство их потерь связано с распространением в мире коронавируса и опасениями экономического спада из-за ситуации в Китае. Напрямую проблемы коснулись руководителя Carnival Corp. Мики Арисона. Именно его компании принадлежит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого жертвами вируса стали пять человек. Только за последнюю неделю он лишился $1 млрд.

Ранее российский Forbes сообщил, что состояние пяти богатейших россиян из-за обвала на биржах, вызванного распространением коронавируса в мире, сократилось за день на $6 млрд.

Сильнее всего паника ударила по Вагиту Алекперову — минус $1,6 млрд. Чуть меньше потеряли совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (- $1,4 млрд), председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон (- $1,2 млрд).

Одновременно с обвалом акций произошло падение цен на нефть. Из-за недельного обвала котировок Brent разрыв между ними и ценой отсечения для российского бюджета достиг минимума с 2018 года. Дальнейшее снижение грозит ослаблением рубля и замедлением накопления ФНБ. Если 20 февраля баррель нефти марки Brent стоил на Лондонской бирже почти $60, то 28 февраля его цена упала ниже отметки $50.