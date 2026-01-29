 Перейти к основному контенту
Продажа Домодедово⁠,
Повторный аукцион по продаже активов аэропорта Домодедово закончился

Сюжет
Продажа Домодедово
Победителем аукциона стал Шереметьево. По информации источника РБК, стоимость сделки составила около 66 млрд руб.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Закончился повторный аукцион по продаже активов аэропорта Домодедово, следует из данных площадки «РТС-Тендер».

«Подведение итогов», — стоит пометка в сообщении площадки.

За активы Домодедово боролись Внуково и Шереметьево, сообщали ранее источники РБК. Позднее собеседники РБК рассказали, что аукцион выиграл Шереметьево.

Владельцем активов группы Домодедово стало ООО «Перспектива», стопроцентная дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево», сообщили РБК два источника, знакомые с их итогами аукциона.

Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево
Бизнес
Фото:Никита Попов / РБК

Вторая попытка продажи Домодедово (первая состоялась 20 января) проходила по схеме публичного предложения в формате голландского аукциона, то есть с понижением стоимости (шаг понижения составлял 10% от начальной цены или 13,2 млрд руб.) до цены отсечения (минимальная цена предложения) — 66,132 млрд руб.

По информации одного из источников РБК, итоговая стоимость сделки составила порядка 66 млрд руб. Согласно оценке, которую в декабре 2025 года проводил продавец актива — ПСБ — Домодедово стоило 115 млрд руб. Еще одна оценка — «минус 10 млрд руб.» — была у Сбербанка и Б1. Бизнесмен Олег Дерипаска говорил, что аэропорт Домодедово стоит не 130 млрд руб., как было заявлено к первому аукциону, а 40 млрд руб.

Согласно условиям прошедших торгов, договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи. При уклонении или отказе победителя от заключения договора, результаты торгов аннулируются, задаток в размере 26,453 млрд руб. ему не возвращается. Фактическая передача имущества и оформление права собственности на него должны пройти не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
аэропорт Домодедово аэропорт Шереметьево аэропорт Внуково Аукцион
