 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Rendez-Vous остановил работу бутика в Куршевеле после пожара в отеле

Бутик Rendez-Vous в Куршевеле приостановил работу после пожара в отеле Grandes Alpes Hotel, расположенном неподалеку, сообщили в пресс-службе компании. Помещение магазина не получило повреждений, сотрудники не пострадали
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В результате пожара на французском горнолыжном курорте Куршевель помещение бутика Rendez-Vous не пострадало, но работа магазина приостановлена до получения официальных заключений полиции и спецслужб, сообщил РБК директор по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константин Тютрин.

«Все сотрудники магазина Rendez-Vous находятся в безопасности — это было главным приоритетом с первых минут. Пострадавших среди персонала нет. Мы находимся в контакте с управляющей компанией здания и внимательно следим за развитием ситуации», — сказал он.

Пожар начался вечером 27 января в здании отеля Grandes Alpes Hotel, неподалеку от которого расположен бутик Rendez-Vous. По предварительным данным, очаг находился в одном из номеров. В ликвидации возгорания принимали участие более 130 пожарных, четверо из которых пострадали из-за дыма, пишет France 24 со ссылкой на представителей местных властей.

Rendez-Vous остановил работу бутика в Куршевеле после пожара в отеле
Video

Из-за риска распространения огня эвакуировали постояльцев и персонал не только из Grandes Alpes, но и из соседнего отеля Le Lana. Всего из двух гостиниц вывели 279 человек, передает BFMTV. Часть из них расселили по другим отелям, остальных — в организованном на месте пункте временного пребывания. Локализовать возгорание удалось спустя сутки.

«Огонь больше не распространяется, и мы сможем приступить к операциям, которые позволят окончательно потушить последние очаги пламени», — приводит канал слова префекта департамента Савойя Ванины Николи.

Прокуратура предупредила, что пена, которую использовали пожарные, проникла в водопроводную систему Куршевеля, вода в ней признана непригодной для питья. Жителям и гостям курорта рекомендовали в течение некоторого времени сливать воду через краны. На время восстановления водоснабжения власти организовали раздачу бутилированной воды.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Куршевель Rendez-Vous пожар бутик
Материалы по теме
Из-за пожара в пятизвездочном отеле в Куршевеле эвакуировали 270 человек
Общество
В Швейцарии арестовали владельца бара, в котором погибли 40 человек
Общество
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге произошел пожар
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА Политика, 20:14
В Думе обсудили введение штрафов за склонение к абортам Политика, 20:05
Москвичей предупредили об аномальных морозах до минус 25 градусов Общество, 20:02
У российской легкоатлетки Клишиной отобрали подаренную властями квартиру Спорт, 20:00
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Зачем президент аш-Шараа прилетел в Москву во второй раз за три месяца Политика, 20:00
Рубио раскрыл, какие страны отправят войска Украине в рамках гарантий Политика, 19:37
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
«Адмирал» прервал серию из девяти поражений в КХЛ Спорт, 19:24
Что такое нейтральный статус в спорте и как он ограничивает россиян База знаний, 19:23
Bloomberg узнал о втором потерявшем управление танкере в Средиземном море Политика, 19:19
Индекс S&P 500 обновил рекорд на фоне ослабления опасений по Гренландии Инвестиции, 19:17
Rendez-Vous остановил работу бутика в Куршевеле после пожара в отеле Бизнес, 19:16
Песков сообщил, что идея легализации онлайн-казино будет прорабатываться Экономика, 19:06
В возрасте 74 лет умер режиссер-документалист Олег Массарыгин Общество, 19:03