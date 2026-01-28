Rendez-Vous остановил работу бутика в Куршевеле после пожара в отеле

Бутик Rendez-Vous в Куршевеле приостановил работу после пожара в отеле Grandes Alpes Hotel, расположенном неподалеку, сообщили в пресс-службе компании. Помещение магазина не получило повреждений, сотрудники не пострадали

Фото: Reuters

В результате пожара на французском горнолыжном курорте Куршевель помещение бутика Rendez-Vous не пострадало, но работа магазина приостановлена до получения официальных заключений полиции и спецслужб, сообщил РБК директор по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константин Тютрин.

«Все сотрудники магазина Rendez-Vous находятся в безопасности — это было главным приоритетом с первых минут. Пострадавших среди персонала нет. Мы находимся в контакте с управляющей компанией здания и внимательно следим за развитием ситуации», — сказал он.

Пожар начался вечером 27 января в здании отеля Grandes Alpes Hotel, неподалеку от которого расположен бутик Rendez-Vous. По предварительным данным, очаг находился в одном из номеров. В ликвидации возгорания принимали участие более 130 пожарных, четверо из которых пострадали из-за дыма, пишет France 24 со ссылкой на представителей местных властей.

Из-за риска распространения огня эвакуировали постояльцев и персонал не только из Grandes Alpes, но и из соседнего отеля Le Lana. Всего из двух гостиниц вывели 279 человек, передает BFMTV. Часть из них расселили по другим отелям, остальных — в организованном на месте пункте временного пребывания. Локализовать возгорание удалось спустя сутки.

«Огонь больше не распространяется, и мы сможем приступить к операциям, которые позволят окончательно потушить последние очаги пламени», — приводит канал слова префекта департамента Савойя Ванины Николи.

Прокуратура предупредила, что пена, которую использовали пожарные, проникла в водопроводную систему Куршевеля, вода в ней признана непригодной для питья. Жителям и гостям курорта рекомендовали в течение некоторого времени сливать воду через краны. На время восстановления водоснабжения власти организовали раздачу бутилированной воды.